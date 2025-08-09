Ürker Festivali Aktau\'da Gerçekleşti

Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazakistan'ın Aktau şehrinde Ürker Uluslararası Kısa Film Festivali düzenledi.

TÜRKSOY'un Mangıstau Valiliği ve Serikbol Kondıbay Müzesi ile düzenlediği festival, Kazak mitolojisinin önemli ismi Serikbol Kondıbay'ın kültürel mirasına ithaf edildi.

Hazar Denizi kıyısındaki Aktau'da gerçekleştirilen festival, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Tataristan başta olmak üzere Türk dünyasının dört bir yanından film yönetmenlerini, genç animasyoncuları ve sinema alanında eğitim gören öğrencileri bir araya getirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, festivale ilişkin yaptığı konuşmada, animasyonun ve sinemanın Türk dünyasının kültürel değerlerini yeni nesillere aktarmada önemli rol üstlendiğini belirterek, "Animasyon sanatı, ortak hafızamızın çağdaş dili haline gelmiştir. TÜRKSOY olarak, bu dili güçlendiren her çalışmayı destekliyoruz. Ürker Festivali de bu vizyonun somut bir yansımasıdır." dedi.

Raev, "Ürker" kelimesinin Türk mitolojisinde yön gösterici yıldız kümesini ifade ettiğini anlatarak, "Bu kelime, bütün Türk halklarında aynı anlamla yaşamakta ve kullanılmaktadır. Dolayısıyla festivalin adı sadece bir sembol değil aynı zamanda ortak dilimizin ve kültürel köklerimizin parlak bir yansımasıdır. Ürker, tıpkı gökyüzünde yol gösterdiği gibi, sanat alanında da bizlere yön gösterecek ilham verici bir değerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dünyasının ortak mitolojik ve kültürel hafızasını çağdaş anlatım dili olan animasyonla birleştiren ve sanatçılara yeni bir uluslararası platform sunan festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra yuvarlak masa toplantıları, sergiler, konser ve kültürel gezi programları da düzenlendi.

Festivalin bilimsel ayağında ise Serikbol Kondıbay'ın çalışmaları üzerine uluslararası sempozyum yapıldı.

Üç gün süren festival, ödül töreniyle sona erdi.

Aktau Belediye Başkanı Abilkair Baipakov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'in katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde Grand Prix Ödülü'ne "Altın Köl" filmiyle Kazakistan'dan Gülbakyt Tazabekova layık görüldü.

TÜRKSOY Özel Ödülü'nü "Narqız" filmiyle Azerbaycan'dan Masud Panahi alırken, "Balalı Üy Bazar" filmiyle Marjan Jubanış hem en iyi mitolojik anlatım hem de seyirci ödülünü kazandı.

Tataristan'dan Sergey Kiatrov, "Yarqanat Pen Qurbaqa" ile en iyi ulusal animasyon film ödülünü alırken Özbekistan'dan Dilşoda Nasirova ve Jamoliddin Zabikhiddinov "Türli Tüsti Qanatlar" filmiyle en iyi öğrenci filmi ödülünü elde etti.

En iyi kısa film ödülü "Turan" filmiyle Kazakistan'dan Janadil Baydarbek'e verilirken "Däruish" filmiyle festivale katılan Yasmin Jumabayeva da jüri özel ödülüne layık görüldü.

Türk dünyasının önde gelen sinema ve animasyon uzmanlarından oluşan festivalin jüri heyetinde Özbekistan'dan Mavzur Mahmudov, Türkiye'den İsmail Fidan, Kırgızistan'dan Kanıbek Ömürbekov, Kazakistan'dan Evfrat B. Imambek ve Azerbaycan'dan Oktay Yusibov yer aldı.