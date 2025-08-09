Ürker Festivali Aktau'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ürker Festivali Aktau'da Gerçekleşti

Ürker Festivali Aktau\'da Gerçekleşti
09.08.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKSOY, Kazakistan'ın Aktau şehrinde Ürker Uluslararası Kısa Film Festivali düzenledi.

Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazakistan'ın Aktau şehrinde Ürker Uluslararası Kısa Film Festivali düzenledi.

TÜRKSOY'un Mangıstau Valiliği ve Serikbol Kondıbay Müzesi ile düzenlediği festival, Kazak mitolojisinin önemli ismi Serikbol Kondıbay'ın kültürel mirasına ithaf edildi.

Hazar Denizi kıyısındaki Aktau'da gerçekleştirilen festival, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Tataristan başta olmak üzere Türk dünyasının dört bir yanından film yönetmenlerini, genç animasyoncuları ve sinema alanında eğitim gören öğrencileri bir araya getirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, festivale ilişkin yaptığı konuşmada, animasyonun ve sinemanın Türk dünyasının kültürel değerlerini yeni nesillere aktarmada önemli rol üstlendiğini belirterek, "Animasyon sanatı, ortak hafızamızın çağdaş dili haline gelmiştir. TÜRKSOY olarak, bu dili güçlendiren her çalışmayı destekliyoruz. Ürker Festivali de bu vizyonun somut bir yansımasıdır." dedi.

Raev, "Ürker" kelimesinin Türk mitolojisinde yön gösterici yıldız kümesini ifade ettiğini anlatarak, "Bu kelime, bütün Türk halklarında aynı anlamla yaşamakta ve kullanılmaktadır. Dolayısıyla festivalin adı sadece bir sembol değil aynı zamanda ortak dilimizin ve kültürel köklerimizin parlak bir yansımasıdır. Ürker, tıpkı gökyüzünde yol gösterdiği gibi, sanat alanında da bizlere yön gösterecek ilham verici bir değerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dünyasının ortak mitolojik ve kültürel hafızasını çağdaş anlatım dili olan animasyonla birleştiren ve sanatçılara yeni bir uluslararası platform sunan festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra yuvarlak masa toplantıları, sergiler, konser ve kültürel gezi programları da düzenlendi.

Festivalin bilimsel ayağında ise Serikbol Kondıbay'ın çalışmaları üzerine uluslararası sempozyum yapıldı.

Üç gün süren festival, ödül töreniyle sona erdi.

Aktau Belediye Başkanı Abilkair Baipakov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'in katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde Grand Prix Ödülü'ne "Altın Köl" filmiyle Kazakistan'dan Gülbakyt Tazabekova layık görüldü.

TÜRKSOY Özel Ödülü'nü "Narqız" filmiyle Azerbaycan'dan Masud Panahi alırken, "Balalı Üy Bazar" filmiyle Marjan Jubanış hem en iyi mitolojik anlatım hem de seyirci ödülünü kazandı.

Tataristan'dan Sergey Kiatrov, "Yarqanat Pen Qurbaqa" ile en iyi ulusal animasyon film ödülünü alırken Özbekistan'dan Dilşoda Nasirova ve Jamoliddin Zabikhiddinov "Türli Tüsti Qanatlar" filmiyle en iyi öğrenci filmi ödülünü elde etti.

En iyi kısa film ödülü "Turan" filmiyle Kazakistan'dan Janadil Baydarbek'e verilirken "Däruish" filmiyle festivale katılan Yasmin Jumabayeva da jüri özel ödülüne layık görüldü.

Türk dünyasının önde gelen sinema ve animasyon uzmanlarından oluşan festivalin jüri heyetinde Özbekistan'dan Mavzur Mahmudov, Türkiye'den İsmail Fidan, Kırgızistan'dan Kanıbek Ömürbekov, Kazakistan'dan Evfrat B. Imambek ve Azerbaycan'dan Oktay Yusibov yer aldı.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Kazakistan, Festival, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürker Festivali Aktau'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı 4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
14:50
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
14:29
İletişim Başkanı Duran’dan İsrail’in Gazze’yi işgal planına sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal planına sert tepki
14:28
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
14:17
Beşiktaş Ndidi’yi resmen açıkladı İşte maliyeti
Beşiktaş Ndidi'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 12:19:16. #7.12#
SON DAKİKA: Ürker Festivali Aktau'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.