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Ürküten ismine rağmen güzelliğiyle mest ediyor

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Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan 'Şeytan Şehri Kayalıkları', turizme kazandırılmayı bekliyor. Erozyon, rüzgar ve sel sularının etkisiyle oluşan bu kayalar, peri bacalarını andırıyor ve görenleri hayran bırakıyor. Geceleri ay ışığıyla birlikte oluşan ürkütücü görüntü nedeniyle yöre halkı buraya 'Şeytan Şehri Kayalıkları' adını vermiş. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, bu yapıların eriyen kar suları ve sel nedeniyle ortaya çıktığını belirtiyor. Şeytan Şehri Kayalıkları, ziyaret edilmesi gereken önemli bir doğal sit alanı olarak kabul ediliyor.

15.05.2024 12:00
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Ürküten ismine rağmen güzelliğiyle mest ediyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan 'Şeytan Şehri Kayalıkları' turizme kazandırılmayı bekliyor

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde ismini duyanların ürktüğü 'Şeytan Şehri Kayalıkları' turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın Divriği ilçesi Maltepe köyü yakınlarında bulunan ve peri bacalarını andıran Şeytan Şehri Kayalıkları görenlerin dikkatini çekiyor. Erozyon, rüzgar ve sel sularını nedeniyle zamanla aşınma yoluyla oluşan bu kayalar görenleri kendine hayran bırakıyor. Geceleri ay ışığının yansıması ve rüzgar sesinin de etkisiyle oluşan ürkütücü görüntü nedeniyle yöre halkı buraya 'Şeytan Şehri Kayalıkları' adını vermiş. Görüntüsü kadar ismiyle de adından söz ettiren bu bölge turizme kazandırılmayı bekliyor.

Eriyen kar suları ve sel bu yapıyı ortaya çıkardı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, eriyen kar suları ve sel nedeniyle bu yapının ortaya çıktığını ifade ederek, "Divriği ilçesine bağlı Maltepe köyü yakınlarında Kapadokya'daki aşım şekillerine benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken ve halk tarafından Şeytan Şehri olarak bilinen yer şekilleri bizim kötü arazi olarak tanımlamış olduğumuz Kırgıbayırlar veya badlans adlandırmış olduğumuz aslında şekillerdir. Badlans daha çok yarı kurak iklim özelliklerin hakim olduğu bitki örtüsünden yoksun eğimli sahalarda genellikle yağmurun oluşturmuş olduğu sel sularında kolayca aşınabilen yer şekilleri olarak nitelendirebiliriz. Özellikle sağanak yağışın olduğu ya da erimiş kar sularının etkisiyle aşınan bu şekiller birbirinden farklı keskin ve alçak sırtlar meydana getirebilmekte ve bu görüntüler ortaya çıkmaktadır. Maltepe köyündeki Şeytan Şehri Kayalıklar olarak adlandırılan Kırgıbayırlar yüzde 65- 70 oranında kil içeriğine sahip" dedi.

Ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi

Özpay, Şeytan Şehir Kayalıklarının ziyaret edilmesi gereken önemli bir doğal sit alan olarak görüldüğünü söyleyerek, " Yöre halkı tarafından şeytan şehri ya da şeytan kayalıkları gibi isimler adlandırılan bu şekillerin bu isimlerle adlandırılmasındaki temel neden ise buradaki keskin ve alçak sırtların bazı figürleri ve üyelere benzetilmesinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunların oluşumu ile ilgili bazı hikayeler halkın geliştirdikleri de söylemek mümkün. Çevre turizmi açısından bu yer şekillerinin gelecekte çok önem arz edebileceğini söyleyebiliriz. Bu bölge turizm açısından çekicilik oluşturabilen şekiller arasında yer almakta. Ziyaret edilmesi gereken önemli bir doğal sit alan olarak kabul edebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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