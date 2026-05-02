Urla'da 12. Enginar Festivali

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 12. Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin açılışını yaptı. Renkli kortejle başlayan festivalde Urla sokakları sanat ve gastronomiyle buluştu. Başkan Tugay, kent turizmi için arkeoloji ve gastronomiyi birleştirme çağrısı yaptı.

İzmir'in gastronomi merkezi Urla'nın dünyaca ünlü organizasyonu Uluslararası Urla Enginar Festivali, 12'nci kez kapılarını açtı. 1-3 Mayıs tarihleri arasında Urla'nın tarihi sokaklarını sanatın ve lezzetin buluşma noktasına dönüştüren festivalin açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel, Ednan Arslan, Ümit Özlale, ev sahibi Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve ilçe belediye başkanları, geçmiş dönem Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, dünyaca ünlü şefler ve vatandaşlar katıldı.

Çiftçilerden Urla'nın emeğine yakışır kortej



Festival gelenekselleşen kortej yürüyüşüyle başladı. Başkan Cemil Tugay ve protokol, Jandarma Kavşağı'ndan başlayarak festivalin coşkusunu Urla sokaklarına taşıdı. Urla'nın bereketli topraklarını ve kültürel zenginliğini simgeleyen renkli kortej; özel kostümler, çiçeklerle bezeli figürler, minik sporcular, şefler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğiyle karnaval havasında gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Çiftçiler korteje enginar yüklü traktörlerle katıldı. Açılış töreni öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisi yapıldı.

"İzmir Türkiye'nin en fazla tarım yapılan kentidir"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılış törenindeki konuşmasına tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlayarak başladı. Bahar aylarının İzmir'in dört bir yanında festival ayı olduğunu ifade eden Tugay, "İzmir'in kendi yerel üretim kültürünün önemini vurgulamaya çalışıyoruz. ve her sene Enginar Festivali'nin biraz daha büyüdüğünü, geliştiğini, daha fazla ilgi gördüğünü hepimiz görüyoruz. İzmir tarihsel olarak bir tarım kenti. Havzalarıyla bütün İzmir, en köklü tarımsal gelenekleri olan ve halen de yoğun tarım yapılan topraklar. İzmir şu anda hayvansal üretimde Türkiye'de ikinci sırada. Hem ette hem süt ve süt ürünlerinde böyle. Ama bitkisel tarımda da bazen ikinci, bazen üçüncü oluyor" diye konuştu.

"Urla'nın önce kökenini bilmek lazım"



Yapılaşma riskine dikkati çeken Başkan Tugay, Urla'nın tarihsel ve tarımsal değerlerine vurgu yaptı. Evliya Çelebi'nin bölgeye dair anlatılarına da değinen Tugay, Urla'nın özel bir ekosisteme sahip olduğunu belirterek, "Burası tarım için son derece uygun ve çok kıymetli topraklara sahip. Tarihine baktığımızda, dünyanın ilk şarap üretim merkezlerinden biri olduğunu, üzümcülüğün en eski örneklerinin bu coğrafyada geliştiğini görüyoruz" dedi.



Bir kentin geçmişiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Tugay, "Bir yeri gerçekten tanımak için onun hikayesini de bilmek gerekir. Urla'yı yalnızca yapılaşma alanı olarak görmek büyük bir eksiklik olur. Bu bölgenin güçlü bir tarımsal ve ekolojik geçmişi var; bu değerleri koruyarak hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"İzmir'de yaşamaya her zaman özeniyorlar"



Başkan Tugay, tarımın yalnızca gıda ihtiyacını karşılayan bir alan olmadığını, aynı zamanda korunması ve geliştirilerek geleceğe taşınması gereken stratejik bir değer olduğunu vurguladı. Tarımın, insanlığın en önemli kültürel birikimlerinden biri olan gastronominin de temelini oluşturduğuna işaret eden Tugay, "Urla'da bugün gördüğümüz gibi, nitelikli tarım yapıldığında ve insanlar bunun kıymetini bildiğinde, gastronomi de aynı ölçüde gelişiyor. Bu süreçlerin hiçbiri tesadüfen ortaya çıkmıyor, zamanla ve emekle oluşuyor" dedi. İzmir'in 35 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğuna dikkati çeken Tugay, bu zenginliğin önemli örneklerinden birinin de sakız enginarı olduğunu aktardı. Tugay, "Böyle bir zenginliğin içinde yaşıyoruz. Bu zenginlik sadece toprağı ve tarımıyla değil, insanıyla ve kültürüyle de var oluyor. Bu nedenle İzmir, pek çok insan için çekici ve nitelikli bir yaşam alanı sunuyor, insanlar burada yaşamayı her zaman arzu ediyor" diye konuştu.

"Biz bu şehrin değerini bilen insanlarız"



İzmir ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"Biz bu şehirde memleketimizin her tarafından gelen insanlarla hep dostluk, kardeşlik içerisinde yaşadık. Komşuluğun, insanlığın değerini bildik. İzmir halkı her zaman yardımsever oldu. İzmir'le gurur duyuyoruz. Bazı insanlar İzmirlilerin 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' marşıyla neden coştuğunu anlayamıyorlar. ya da umuda ihtiyacınız olduğu zaman 'Güzel günler göreceğiz çocuklar' şarkısında kendimizi bulmamızı da anlayamıyorlar. Ama biz öyle insanlarız. Biz bu şehrin değerini bilen insanlarız; bu şehrin kültürel değerini, insana dair değerini, barışa dair değerini, çevreye dair değerini, yaşama dair değerini her anlamda bilen insanlarız. İzmir, her zaman değerleriyle, güzellikleriyle, mutluluklarıyla, keyfiyle İzmir olarak yaşamaya devam edecek. Bu şehre hizmet etmek bizler için büyük bir onurdur."

"Gelecek toprağıyla bağını koparmayan şehirlerin olacak"



Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da "Gelecek toprağıyla bağını koparmayan şehirlerin olacak. Urla o şehirlerden birisi olacak. Bazı şehirler kalabalığıyla hatırlanır, bazıları ise ürettikleriyle. Urla üreten olmayı tercih eden ilçelerdendir. Tarım sadece üretim değil, bilgiyle, sabırla, doğayla kurulan bir dengedir. Biz bu toprağı korumaya, işlemeye devam ediyoruz. Atalarımızdan aldığımız mirası çocuklarımıza bırakmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Enginar da zeytin ve üzüm gibi bu değerlerin en önemli temsilcisi. Bütün dünya iklim krizi ve gıda güvenliği sorunuyla uğraşıyor. Urla bu yıl krizlere rağmen 6 milyar baş enginar rekoltesine ulaştı. Bu da topraktan bağımızın kopmadığının göstergesidir" diye konuştu.

"Urla'da toprak konuşur, emek büyür"



Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan da "Bugün burada sadece bir festivali değil, toprağın sabrını, emeğin değerini selamlıyoruz. Urla tarımının en büyük kahramanlarından birisi sakız enginarıdır. Enginar çiftçiye umut olur. Sadece enginarıyla değil üzümüyle, zeytiniyle, şevketi bostanıyla nice ürünler bu toprakların kültürüdür, değeridir. Toprak varsa hayat var. Urla her geçen gün betonlaşıyor. Kendi elimizle geleceğimizi yok ediyoruz. Urla'da toprak konuşur, emek büyür. Her emek geleceğe bırakılmış bir mirastır" dedi.

İzmir'in ilk deniz ürünleri festivali için kollar sıvandı



Açılış töreninin ardından Başkan Tugay, Başkan Balkan ve Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Levent Köstem ile festivalin ilk söyleşisinde konuşmacı oldu. Ahmet Güzelyağdöken'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Tarım Gastronomi ve Turizm" başlıklı söyleşide Urla'nın gastronomi geleceği konuşuldu. İzmir'in dört bir yanında gerçekleştirilen festivallere karşın kentin en büyük değerlerinden deniz ürünlerine dair festivalin olmadığının konuşulması üzerine Başkan Tugay, "İzmir, Türkiye'nin en önemli gastronomi şehirlerinden birisi. İzmir'in zeytinyağlıları var, ot kültürü var ama aynı zamanda deniz ürünleri var. Deniz ürünleriyle ilgili bir festival olması lazım. Foça'da, Karaburun'da ya da kıyı balıkçılığının geliştiği yerlerde bu festivali yapabiliriz" dedi. Başkan Balkan da Urla olarak deniz ürünleri festivaline talip olduklarını ifade etti.

"Ege Bölgesi adeta bir maden"



Söyleşide İzmir'in turizmde kalkınma yol haritasına ilişkin soruyu yanıtlayan Başkan Tugay, İzmir için hedeflerinin katma değeri yüksek turizm ve nitelikli turist olduğunu söyledi. Bu doğrultuda İzmir'in iki önemli potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Tugay, bunlardan ilkinin antik ve tarihi-kültürel miras olduğunu belirtti. İzmir'in 7 antik kente sahip olduğuna dikkati çeken Tugay, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin verdiği yaklaşık 200 kazı alanının bulunduğunu, yer altında keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda tarihi değer olduğunu söyledi. Bu potansiyelin ortaya çıkarılmasıyla İzmir'in Roma benzeri bir kültürel çekim merkezine dönüşebileceğini ifade etti. İkinci önemli alanın gastronomi olduğunu vurgulayan Tugay, "Yurt dışında bize tattırılan yemeklerin çok daha iyisi bizim mutfağımızda var. İzmir gerçekten bir cennet. Ege Bölgesi gastronomi hammaddesi açısından adeta bir maden" dedi. Bu zenginliğin yeterince değerlendirilemediğine işaret etti.

Urla sokakları sanat ve gastronomiyle dolup taşacak



12. Uluslararası Urla Enginar Festivali 3 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Yerel üreticilerin taze ürünlerinin tezgahlarda olacağı festivalde, dünyaca ünlü şefler mutfak atölyeleriyle gastronomi tutkunlarını ağırlayacak. Üç gün boyunca Urla'nın tarihi sokaklarını sanatın ve lezzetin buluşma noktası haline getirecek festival kapsamında Otopark, Malgaca ve Sanat Çarşısı'nda müzik dinletileri yer alacak. Ana sahnede ilk gün Grup Papara, ikinci gün Cuba Duo ve Grup Pikap, son gün ise ünlü sanatçı Mehmet Erdem konser verecek. Festival boyunca birbirinden ünlü şefler ana sahnede söyleşiler düzenleyecek. Festivalin sonunda ise Enginarlı Lezzetler Yemek Yarışması'nın ödülleri sahiplerini bulacak.