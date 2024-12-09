Urla'nın Gelişimi İçin Önemli Buluşma - Son Dakika
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Urla'nın Gelişimi İçin Önemli Buluşma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla'nın kültür, doğa ve tarım alanlarındaki potansiyelini vurguladı. Urla'nın korunması gerektiğini ifade eden Tugay, etkinliklerin bu bölgeyi çekim merkezi haline getireceğini belirtti.

09.12.2024 09:58  Güncelleme: 10:51
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(İZMİR) - Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla'yı gastronomisiyle, tarımıyla, doğasıyla, kıyılarıyla çok güzel bir yer olarak korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Festivaller, etkinlikler burayı çekim merkezi haline getirecek. Urla'yı gözümüz gibi korumalıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla'da belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, turizm ve kalkınma üzerinden önemli mesajlar verdi. Urla'nın kültürünün, doğasının, denizinin korunması gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay nitelikli hamlelere ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

"Bütün gücümle Selçuk Başkan'ın yanında olacağım"

Başkan Tugay, "Selçuk Başkan gerçekten çalışkanlığıyla, karakteriyle hepimizin gönlünde özel bir yer fethediyor. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu toprağın yetiştirdiği Urla'nın kendi evladı olan Başkanımız çok güzel işler yapmaya devam edecek. Ben de bütün imkanlarımla, gücümle yanında olacağım. Urla'nın zeytini ve üzümü çok özel. Bağ rotasıyla bir ödül de aldı. Onun için de tebrik ediyorum" dedi.

"Urla'nın dokusu bozulmasın"

Son dönemde Urla'ya yerleşimin arttığını hatırlatan Başkan Tugay, bunun ilçenin doğasına zarar vermemesi için herkesin çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Tugay, " Urla her geçen gün daha gözde, kıymetli bir yer oluyor. Bir yerin rant değerinin artması oranın kendi doğal yapısının, kültürünün kaybedilmesine asla yol açmamalı. Maalesef bunun kötü örnekleri Türkiye'de de, İzmir'de de var. Urla'da böyle bir şeye hiç kimse izin vermemeli. Urla'yı gözümüz gibi korumalıyız. Ben koruyabileceğimize inanıyorum. Selçuk Başkanım çok sağlam bir duruş sergiliyor. Ben de aynı şekilde onunla beraberim. Urla'yı gastronomisiyle, tarımıyla, doğasıyla, kıyılarıyla çok güzel bir yer olarak bu memleketin kıymetini bilen insanlarla korumaya ve geliştirmeye devam edelim. Yapılan festivaller, etkinlikler burayı çekim merkezi haline getirsin" diye konuştu.

"Siyasi kısır tartışmalarla olmaz"

Ege ve Akdeniz kıyılarına sahip Türkiye'nin turizmden daha çok pay almasını gerektiğini hatırlatarak İtalya'yı örnek veren Başkan Tugay, "Biz elimizdeki çok değerli yerlerin kıymetini bilmiyoruz. Bu anlayışı değiştirmemiz lazım. İzmir de Türkiye'ye bu anlamda öncülük yapması gereken illerden birisi. Bunu bilinçli insanlarla yapacağız. Bu doğal ve kültürel hazinenin kıymetini bilmeliyiz. Bunu bildiğimiz zaman çocuklarımız inşallah bizden daha iyi bir ülkede yaşayacaklar. Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. Halkın desteğini alarak 22 yıldır bu ülkeye kötülük yapanlar var. Bunların da artık Türk toplumu tarafından görülmesi lazım. Bunun zamanı geldi geçiyor. Daha fazla verilecek kredi tüketilecek Türkiye yok" dedi.

Urla için iki önemli toplantıya davet

Urla'yı koruyarak geliştirmek istediklerini belirten Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise, "Altınköy'de SİT alanında 650 konut yapılmak istenen bir bölge var. Ne doğanın, ne yolun kaldırabileceği bu alanda talana izin vermememiz gerekiyor. Dik durmamız gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında iptal ettiği plan olmasına rağmen kendi meziyetleriyle, parselasyon yapıp 'ben yaptım oldu' şeklinde yapmaya çalışıyorlar. Ben inanıyorum ki bu ülkenin bakanlarının, bürokratlarının çoğunun bundan haberi yoktur. Sesimizi hep birlikte duyuracağız. Çeşmealtı'nda marina projesi var. ÇED toplantısı olacak. Biz balıkçı kasabası olarak kalmak istiyoruz. Doğal yapımızı koruyalım istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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