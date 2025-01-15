Ursula von der Leyen'e Şarlman Ödülü - Son Dakika
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Ursula von der Leyen'e Şarlman Ödülü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2025 Uluslararası Şarlman Ödülü'ne layık görüldü.

15.01.2025 17:01
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Avrupa'nın en eski ödüllerinden biri olan ve Almanya'da her yıl geleneksel olarak verilen Uluslararası Şarlman Ödülü (Karlspreis 2025), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e verildi.

Almanya'nın Aachen kentindeki Şarlman Ödül Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Şarlman Ödülü'nün "Avrupa'nın yeniden birleşmesine ve Avrupa değerlerinin, demokrasi ve insan haklarının korunup yayılmasına" katkıda bulunan kişilere 1950'den bu yana verildiğine işaret edildi.

Ödülün bu yıl AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e verileceği ifade edilen açıklamada, 66 yaşındaki von der Leyen'in bu ödüle layık görülmesinin ardında korona salgınının kontrol altına alınması, Rusya'ya karşı birleşik ve kararlı duruşu ile AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr hale gelmesini hedefleyen 'Yeşil Anlaşma'ya ivme kazandırması gibi özel başarılarının bulunduğu belirtildi.

Uluslararası Şarlman Ödülü

Adını 742-814 yıllarında yaşayan ve Batı Avrupa'nın Hristiyanlaşmasında büyük rol oynayan Kutsal Roma İmparatoru Şarlman'dan alan ödül, ünlü kralın mezarının bulunduğu Aachen kentinde oluşturulan ödül komitesi tarafından 1950 yılından bu yana düzenli olarak "Avrupa'nın yeniden birleşmesine ve Avrupa değerleri ile demokrasi ve insan haklarının korunup yayılmasına" katkıda bulunan kişilere veriliyor.

Uluslararası Şarlman Ödülü'ne daha önce layık görülenler arasında, 1954 yılında eski Alman Başbakanı Konrad Adenauer, 1955 yılında eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Papa 2. Johannes Paulus, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, eski AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunuyor.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ursula von der Leyen'e Şarlman Ödülü - Son Dakika

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