Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 199. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 199. Yıl Dönümü Kutlandı

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi\'nin 199. Yıl Dönümü Kutlandı

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 199. yıl dönümü münasebetiyle Ankara Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Cayrus, Türkiye ile Uruguay ilişkileri hakkında bilgiler verirken, Evcit ise iki ülke arasındaki dostluğun güçlü işbirliğiyle şekillendiğini belirtti.

23.08.2024 16:18
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Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Başkentteki otelde düzenlenen resepsiyona Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus, Dışişleri Bakanlığı Güney Amerika Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit, Uruguay'ın İstanbul Başkonsolosu Diego Perez Gomar, bazı ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Cayrus, konuşmasında ülkesinin bağımsızlığını kazanmasına ilişkin resepsiyona katılan misafirlere tarihi bilgiler verdi.

Türkiye ile Uruguay ilişkilerine binaen 1929'da iki ülke arasında dostluk anlaşmasının imzalandığını belirten Cayrus, anlaşmanın 1933'te onaylandığını, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 91'inci yılını tamamladığını söyledi.

Cayrus, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023'te 559 milyon dolara ulaştığını vurgulayarak, "Yakın gelecekte bu rakamı artırma potansiyelimizin olduğunu da belirtmek isterim." dedi.

Türkiye ile Uruguay arasında 2021'de imzalanan mutabakat zaptıyla ilk siyasi görüşmelerin bu yıl ocakta Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapıldığını anlatan Cayrus, Kasım 2022'de ülkesinin Ankara Büyükelçiliği'nin açılması üzerine başkente geldiğini belirtti.

"Mesafeye rağmen Uruguay ile kültürel yakınlığımız var"

Evcit de Uruguay halkını tebrik ederek, "Türkiye ile Uruguay arasındaki diplomatik ilişkiler, aslında 1933 yılına kadar uzanıyor. 91 yıllık dostluğumuz, Uruguay ile ticaret, turizm ve kültür başta olmak üzere güçlü işbirliğimizle şekillenmiştir." dedi.

Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği'nin 2021'de açıldığını hatırlatan Evcit, "Uruguay'ı bölgemizde önemli bir ortak olarak görüyoruz ve ilişkilerimizin ivme kazandığını görmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Evcit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aramızdaki fiziksel mesafeye rağmen Uruguay ile kültürel yakınlığımız var ve Türk dizilerinin Uruguay da dahil olmak üzere Latin Amerika'da bu kadar popüler olması tesadüf değil. İkili ilişkilerimizde gerçek potansiyelimize ulaşmak için kültürel, ekonomik ve halklar arası ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğimize inanıyorum. Türkiye olarak ilişkilerimizi karşılıklı uyum ve saygı içinde geliştirmek için Uruguaylı dostlarımız ve ortaklarımızla temaslarımızı derinleştirmeye kararlıyız. Sözlerime son vermeden önce Sayın Büyükelçi Hugo Cayrus'a Uruguay'ın Türkiye'deki ilk büyükelçisi olarak takdirlerimi ifade etmek isterim. Kendisinin buradaki çalışmaları, Türkiye ile Uruguay arasındaki dostluk bağlarının derinleşmesinde önemli bir rol oynadı."

Konuşmaların ardından Uruguaylı perküsyonist Daniel Tatita Marquez ve dansçı Eugenia Silveira Chirimini performans sergiledi. Programın ardından misafirlere geleneksel Uruguay yemekleri ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 199. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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