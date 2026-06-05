MONTEVİDEO, 5 Haziran (Xinhua) -- Uruguay Dışişleri Bakanı Mario Lubetkin, ülkesinin umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına vize muafiyeti politikası uygulayacağını duyurdu.
Lubetkin, bu açıklamayı perşembe günü Montevideo'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptı.
Son Dakika › Güncel › Uruguay Çinli Vatandaşlara Vize Muafiyeti Getiriyor - Son Dakika
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