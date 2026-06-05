Uruguay Çinli Vatandaşlara Vize Muafiyeti Getiriyor

MONTEVİDEO, 5 Haziran (Xinhua) -- Uruguay Dışişleri Bakanı Mario Lubetkin, ülkesinin umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına vize muafiyeti politikası uygulayacağını duyurdu.

Lubetkin, bu açıklamayı perşembe günü Montevideo'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptı.