Uşak'ta 1924'ten beri eğitim veren Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 638 öğrenciyi eğitiyor. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uşak'ta 1924'ten beri eğitim veren Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 638 öğrenciyi eğitiyor.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta 1924'ten bu yana eğitim veren Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, bugün 638 öğrenciyi ağırlıyor. Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okulun farklı dönemleri birbirine bağlayan bir hafıza mekanı olduğunu belirtti.

Uşak'ta 1924 yılından bu yana eğitim veren Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, öğrencilerinin eğitim hayatını sağlam temeller üzerine kuruyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Uşak'taki 102 yıllık eğitim yuvası Gazi Mustafa Kemal İlkokulunun hikayesi ele alındı.

Kent merkezinde 1912 yılında Necmi Edep Mektebi, 1922 yılının sonunda ise 1 Numaralı Kız Mektebi ismiyle eğitim verilen binada 1924'te Gazi Mustafa Kemal İlkokulu kuruldu.

Okul 40 yıl boyunca ilk binasında binlerce öğrenci yetiştirdi. Yeni bina ihtiyacı üzerine ilkokul, 1964 yılında Durak Mahallesi'ndeki bugünkü binasına taşındı.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, 1978 yılında bünyesine okul öncesi eğitimi de kattı.

Öğrenci sayısındaki artış nedeniyle 1999'da okula 5 derslikli, 2006 yılında ise 12 derslikli ek binalar inşa edildi.

Kentin asırlık eğitim çınarında bugün 638 öğrenci eğitim görüyor.

"Çocuklarımızın geleceğini inşa etmeye devam ediyor"

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, AA muhabirine, okulun şehrin eğitim hafızasını taşıdığını söyledi.

Eğitime 100 yıldan fazla süredir ev sahipliği yapan okulun çocukların geleceğini inşa etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Yücel, "Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna yalnızca bir okul olarak bakmamak gerekir. Burası Uşak'ın eğitim tarihinde farklı dönemleri birbirine bağlayan bir hafıza mekanı. Geçmişten aldığımız bu mirası çocuklarımızın geleceğine taşımak için büyük bir sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Yücel, köklü eğitim kurumlarını sadece geçmişiyle değerlendirmenin yeterli olmayacağını belirterek, "Bugün yetiştirdikleri ve gelecekte yetiştirecekleri öğrencilerle birlikte değerlendiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal İlkokulumuzun da nice nesiller yetiştirmeye devam etmesini canıgönülden temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkEğitimGüncelUşakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
11:16
Cumhuriyetimiz 103 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir’de
Cumhuriyetimiz 103 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'de
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:36:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Uşak'ta 1924'ten beri eğitim veren Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 638 öğrenciyi eğitiyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android