Uşak'ta 1924'ten beri eğitim veren Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 638 öğrenciyi eğitiyor.

Uşak'ta 1924 yılından bu yana eğitim veren Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, öğrencilerinin eğitim hayatını sağlam temeller üzerine kuruyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Uşak'taki 102 yıllık eğitim yuvası Gazi Mustafa Kemal İlkokulunun hikayesi ele alındı.

Kent merkezinde 1912 yılında Necmi Edep Mektebi, 1922 yılının sonunda ise 1 Numaralı Kız Mektebi ismiyle eğitim verilen binada 1924'te Gazi Mustafa Kemal İlkokulu kuruldu.

Okul 40 yıl boyunca ilk binasında binlerce öğrenci yetiştirdi. Yeni bina ihtiyacı üzerine ilkokul, 1964 yılında Durak Mahallesi'ndeki bugünkü binasına taşındı.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, 1978 yılında bünyesine okul öncesi eğitimi de kattı.

Öğrenci sayısındaki artış nedeniyle 1999'da okula 5 derslikli, 2006 yılında ise 12 derslikli ek binalar inşa edildi.

Kentin asırlık eğitim çınarında bugün 638 öğrenci eğitim görüyor.

"Çocuklarımızın geleceğini inşa etmeye devam ediyor"

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, AA muhabirine, okulun şehrin eğitim hafızasını taşıdığını söyledi.

Eğitime 100 yıldan fazla süredir ev sahipliği yapan okulun çocukların geleceğini inşa etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Yücel, "Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna yalnızca bir okul olarak bakmamak gerekir. Burası Uşak'ın eğitim tarihinde farklı dönemleri birbirine bağlayan bir hafıza mekanı. Geçmişten aldığımız bu mirası çocuklarımızın geleceğine taşımak için büyük bir sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Yücel, köklü eğitim kurumlarını sadece geçmişiyle değerlendirmenin yeterli olmayacağını belirterek, "Bugün yetiştirdikleri ve gelecekte yetiştirecekleri öğrencilerle birlikte değerlendiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal İlkokulumuzun da nice nesiller yetiştirmeye devam etmesini canıgönülden temenni ediyoruz." dedi.