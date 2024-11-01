Uşak'ta Gediz Nehri'nde Kirlilik ve Balık Ölümleri - Son Dakika
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Uşak'ta Gediz Nehri'nde Kirlilik ve Balık Ölümleri

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Uşak OSB'den gelen atıklar Gediz Nehri'ni kirletti, balık ölümleri ve halkın tepkisi artıyor.

01.11.2024 14:41
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Uşak OSB'den bırakılan atıkların Gediz Nehri'nde kirlilik ve balık ölümlerine neden olduğu iddia edildi

Bölge halkı Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar berrak akan suda, organizeden sonra oluşan kirliliğe dikkat çekti

UŞAK - Gediz Nehri'nin Uşak ili sınırları içerisinde kalan kısmında son günlerde yaşanan balık ölümleri tedirginliğe neden oldu. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar berrak akan suyun buradan bırakılan atıklar nedeniyle kirlendiğini savunan bölge halkı, OSB'deki arıtma tesislerinin çalıştırılmaması sonucunda atık suların direk nehre bırakıldığını iddia etti.

Kütahya'dan başlayıp Uşak ve Manisa'dan geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Gediz Nehri'nde son günlerde yaşanan su kirliliği ve balık ölümleri endişeye neden oldu. En önemli tarımsal sulama kaynağı olan nehirse yaşanan kirlilik, başta çiftçiler olmak üzere halkın tepkisini topladı. Nehirde oluşan su kirlilik ve balık ölümlerinden arıtma tesisini çalıştırmadığını iddia ettikleri Uşak Organize Sanayi Bölgesini sorumlu tutan vatandaşlar, Uşak merkeze bağlı Kısık köyünden kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen kirlilik görüntüleri büyük tepki topladı.

"Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz"

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar berrak akan suda, organizeden sonra kirlilik oluştuğunu belirten çiftçi Celal Ünal, "Kısık köyümüzün etrafından geçen Gediz Nehri simsiyah boya şeklinde kaplanmış bulunmakta. Uşak Organize Sanayi Bölgesi hiçbir şekilde arıtmasını kullanmamakta ve basit yoldan burayı bir pisliğe dönüştürmektedir. Bu arıtmayı kullanmayan, göz ardı edenlerin cezalandırılmasını ve bunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Bu görüntüyü kameradan bile görebilen insan gözle bu suyun ne kadar pislik içinde olduğunu, hayvanların katliama sebep olduğunu bilmelidir. Gediz Nehri yaklaşık 12-13 gündür bu şekilde akmakta. Yaz mevsimlerimde Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin atıklarını Gediz Nehri'ne çıkarmayarak su mas mavi akıyor. Bu seneye kadar bu balık ölümleri olmuyordu. Çok aşırı balık öldü. Bu olay sadece balık ölümleriyle bitecek bir şey değil. Balığı da geçtik artık, bizim geçim kaynağımız sebzecilik ve hayvanlarımızı buradan suluyoruz. Burada koyunlarımız, ineklerimiz var. Bizim kendi içme suyumuza dahi karışacak. Yani bu durum bizim geleceğimizle oynayan bir yer. Arıtma madem sanayi bölgesine kuruldu, niye çalıştırmıyorlar. Devlet bunlara bütçe veriyor. Niye çalıştırmayarak ortamı neden zehirliyorlar" dedi.

Daha önceki senelerde Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin yaz ayları haricinde arıtmaları çalıştırmayarak atık sularını nehre bıraktığını, son 13 gündür daha çok atık suyun bırakıldığı öne süren Ünal, "13 gündür hiç akıntısız nehir köpüklü su. Balıkların durumunu gördünüz resmen zehir öldürdü. Çünkü başka bir madde balıkları bu şekilde öldüremez. Daha önce bir sefer daha böyle olarak balık öldü. Daha önce nehirde çok az kirlilik vardı. Bu kadar siyah değildi ve o zaman fazla bir balık ölmedi. Ama bu zamana gelesiye kadar da bu kadar balık ölmedi. Çünkü gördüğünüz gibi köpük daha çoğalıyor" dedi.

"Bu suyu mecburen kullanmak zorundayız"

Yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulması gerektiğinin altını çizen Ünal, "Bir önce yetkilerden öncelik valimizden ve kurumların bu işe el atmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz sebzemizi yetiştiriyoruz ondan sonra hayvanlarımız zehirlenecek yarın bu yetiştirdiğimiz ürünleri bu nehirden sulayıp Uşak halkına yedirtmemek istiyoruz. Yetkililer gelsin görsünler tahlil alıp yapsınlar çünkü biz bu suyu mecbur kullanmak zorundayız. Bir tek bizim köy değil bu durumu yaşayan, burada civar köylerde var. Delibaş, Hisar ve Sirge köyleri var. Bu İzmir'e kadar akan bir su. Şu an hayat bitmiş. Su olmayınca hayat olmaz ki. Suyu neden kirletiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

(ÖA-MB-ŞG-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Gediz Nehri'nde Kirlilik ve Balık Ölümleri - Son Dakika

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