Uşak'ta Mahzen-35 operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta Mahzen-35 operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Uşak\'ta Mahzen-35 operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen Mahzen-35 operasyonunda Uşak'ta yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda örgüt elebaşı olduğu belirlenen E.S. ve 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda toplamda 46 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

03.05.2024 22:33
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Organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-35" operasyonunda Uşak'ta yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Mahzen-35" operasyonunun Uşak ayağında 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, örgüt elebaşı olduğu belirlenen E.S. ve 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Nisan'da sosyal medya hesabından, Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak'ta 6 organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 46 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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