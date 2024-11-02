Uşak'ta Nostaljik Tramvay İçin İlk Adım Atıldı - Son Dakika
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Uşak'ta Nostaljik Tramvay İçin İlk Adım Atıldı

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın seçim vaatleri arasında yer alan “Nostaljik Tramvay Projesi” için ilk adım dün eski belediye binası önünde düzenlenen geniş katılımlı törenle atıldı. Başkan Yalım, 2025 yılında Uşak halkının tramvayla ilk yolculuğunu gerçekleştireceğini belirterek, “Uşaklı hemşehrilerimizin uzun yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçiyoruz” dedi.

02.11.2024 09:43  Güncelleme: 10:11
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(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın seçim vaatleri arasında yer alan "Nostaljik Tramvay Projesi" için ilk adım dün eski belediye binası önünde düzenlenen geniş katılımlı törenle atıldı. Başkan Yalım, 2025 yılında Uşak halkının tramvayla ilk yolculuğunu gerçekleştireceğini belirterek, "Uşaklı hemşehrilerimizin uzun yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçiyoruz" dedi.

Kent merkezinde "Nostaljik Tramvay Projesi" dolayısıyla düzenlenen törene Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, CHP İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan, Serap Saruhan, Reyhan Aydın ve Serdar Arıcan, Belediye Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Uşakspor takımı ve yöneticileri, Gara Tren firma yetkilileri, yerel ve ulusal basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uşak halkının her zaman ve her konuda en iyi hizmeti hak ettiğine vurgu yapan Başkan Yalım, şöyle konuştu:

"Memleketimizi daha tanınır hale getirmek adına sonuna kadar çalışacağız"

"Uşaklı hemşehrilerimizin uzun yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçiyoruz. Benim vatandaşım en iyi Uşak'a sahip olmalı. Her konuda şehrimizle övünebilmeli. Bizler de her zaman en iyisi olmak ve şehrimizin tanınmasını sağlamak adına vizyon projelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda eksikliğini hissettiğimiz bir projeyi daha bugün attığımız adımla hayata geçiriyoruz. Bu projenin şehrimizin gelişimine ve vatandaşımızın yaşam kalitesine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu proje şehrimize çağ atlatacak. Uşak'ımıza şimdiden hayırlı olsun. Tüm vatandaşlarımızın geleceği için, çocukları için, torunları için, onların konforu için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz. Özellikle memleketimizi daha tanınır hale getirmek adına sonuna kadar çalışacağız. Uşak tam bir kültür şehri. Gastronomik değerleriyle ve özellikle tarhanasıyla Uşak'ımızı tanıtmaya devam edeceğiz."

Elektrikli otobüslerle çok yakında ücretsiz olarak hastaneye ve üniversiteye ulaşım sağlayacaklarını duyuran Başkan Yalım, şöyle devam etti:

"Böylece vatandaşımız kent merkezinden bu iki uç noktaya güvenli ve konforlu bir seyahat gerçekleştirebilecek. Ben halkımızın hak ettiği standartlarda yaşaması için elimden ne geliyorsa yapmakta kararlıyım. Hatta hem İsmetpaşa Cadde'mizde hem de kentimizde bulunan mezarlıklarda büyüklerimizin ulaşımını kolaylaştırmak için buggyler getirdik. Bu sayede hem caddemizde hem de mezar ziyaretlerinde ücretsiz ve kolay ulaşımı da başlatmış olduk."

Yöresel Ürünler Çarşısı olarak hizmette bulunan eski belediye binasında, Bölme'de ve Tapu Müdürlüğü binasında birer ödeme noktası açtıklarını anlatan Yalım, böylece Uşak halkının belediye işlemlerini bu noktalardan da gerçekleştirme konforuna sahip olduğunu kaydetti.

Geçen günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla tramvay projesini eleştiren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'e yanıt veren Başkan Yalım, herkesin kendi uzmanlık alanında çalışması gerektiğini söyledi. Yalım, "Sayın Güneş bir doktordur, bense lojistik uzmanıyım. Ben doktorun işine karışmam, hastanenin işine karışmam. O da ulaşım işine karışmayacak. Doğru yapıp yapmadığımızı bir yıl sonra bu hizmetin meyvelerini aldığımızda görecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vekil Güneş'in bahsettiği gibi üniversite hattına yapmayı düşündükleri tramvay projesinden tamamen maddi nedenlerle vazgeçtiklerini de sözlerine ekleyen Yalım, "Oradan tramvay geçirebilmek için sadece Dikilitaş rampasının olduğu yere öyle bir viyadük yapmak gerekiyor ki Uşak'ın iki yıllık bütçesini bu noktaya harcamak gerekecekti. Bunun yerine ben hibe olarak aldığım elektrikli otobüsler sayesinde öğrencilerimizi ücretsiz olarak üniversiteye taşıyarak bu sorunu çözdüm. Ayrıca nostaljik tramvayımızın gideceği mesafe tam 6 bin metre. Bu bölgede tam 100 bin kişi yaşıyor. Bu hat üzerinde 7 adet tramvayımız her seferde 85 kişilik kapasitesiyle 100 bin kişiye hizmet edecek" diye konuştu.

Müjdeler arka arkaya geldi

2025 yılı boyunca tramvayın 5 liralık bir ücretle kullanılabileceğini açıklayan Başkan Yalım, bu güzergahta yolculuk eden vatandaşların bundan böyle kendi araçları yerine toplu taşımayı tercih edeceğini, böylece trafiğin rahatlayacağını belirtti.

Vekil Güneş'e seslenen Başkan Yalım, "Ben yıllarca yurt dışında yaşadım. Burada da birçok hemşehrim Avrupa'nın çeşitli kentlerinde bulunmuştur. Bildiğiniz gibi Avrupa'da hangi kente giderseniz gidin, o kentin otogarından kent merkezine raylı sistemle gidilir. İşte biz bunu gerçekleştiriyoruz Sayın İsmail Güneş. 34 bin öğrencimizin okuduğu bu kenti daha modern bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

6 kilometrelik bu demiryolu hattının tüm Uşak için hayırlı olmasını dileyen Başkan Yalım, yeni otogar projesini tamamladıklarında bu hattın bambaşka bir boyuta ulaşacağının altını çizdi. Özellikle yıllardır bir türlü tamamlanamayan çevre yolu için de baskı yaptıklarını söyleyen Başkan Yalım, çevre yolu tamamlanınca kent merkezinde Dörtyol mevkiinde bulunan köprüyü yıkacaklarını ve Uşak'ın siluetini bambaşka bir estetiğe büründüreceklerini vurguladı.

20 bin metrekarelik kent meydanı yapılacak

Başkan Yalım inşaatı devam eden Valilik binasını tamamlayarak, ilerleyen süreçte Valiliği ve Nüfus Müdürlüğü'nü taşıyacaklarını anlatarak; "Mevcut binanın olduğu yere aynı Avrupa kentlerinde olduğu gibi 20 bin metrekarelik Uşak'a yakışır bir kent meydanı yapacağız. Bunu da buradan hemşehrilerime müjdeliyorum" dedi.

Törenin sonunda vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde konuşmasını tamamlayan Başkan Yalım, raylı sistem hattını gezerek vatandaşla sohbet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Nostaljik Tramvay İçin İlk Adım Atıldı - Son Dakika

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