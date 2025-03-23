Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, CHP Ön Seçiminde Oyunu Kullandı

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen ön seçime ilişkin oyunu kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen ön seçime ilişkin oyunu kullandı. Çengelköy'deki ön seçim sandık noktasında oyunu kullanan Dedetaş, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Burada konuşan Dedetaş, "Demokrasi adına büyük bir sınav veriyoruz şu anda." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığını ancak bayrağını daha ileriye taşımak üzere çalıştıklarını aktaran Dedetaş, "Özellikle dayanışma sandıklarında yüksek bir katılım var, bütün ilçelerde takip ediyoruz. Örgütümüze tüm hazırlıkları için teşekkür ediyoruz. Vatandaşımıza da bu duyarlılığından dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.

Dedetaş, "Başkanımız önce Allah'a, sonra milletimize emanet etmişti kendisini. Milletimiz kendi iradesine başkanımız nazarında sahip çıkıyor. Bu anlamda gururluyuz. Buradan bir kırılma yaşadığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Sinem Dedetaş daha sonra Üsküdar CHP İlçe Başkanlığı'na geçti. Burada da kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dedetaş, vatandaşlarla tek tek selamlaştı