Üsküdar Belediyesi'nde işten çıkarmalar gündeme geldi - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nde işten çıkarmalar gündeme geldi

Üsküdar Belediyesi\'nde işten çıkarmalar gündeme geldi

Üsküdar Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında yapılan konuşmalarda, seçim sonrası toplu işten çıkarmalar ele alındı. AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, belediye başkanının seçim vaadini tutmadığını belirterek, işten çıkarılan personelin haklarını savunacaklarını ifade etti. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise işten çıkarmaların etik olmadığını ve kadro ihtiyacı varsa yeniden açılacağını söyledi.

06.05.2024 17:43
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Üsküdar Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında işten çıkarmalar gündeme geldi.

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın oturum başkanlığında yapılan toplantı meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, belediyedeki seçim sonrası toplu işten çıkarmalara değindi.

Gültekin, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın seçim döneminde hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağına yönelik vaadi bulunduğunu ancak bu sözünü tutmadığını dile getirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işten çıkarılan belediye personelinin günlerini tebrik eden Gültekin, "Sayın Başkanın ilk icraatı belediyemizde çalışan 71 emekçi kardeşimizin işine son vermek oldu. Hangi gerekçe ve amaçla bu kardeşlerimizin işten çıkarıldığını merak ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın her türlü hukuki mücadeleleri ve hak arayışlarında yanlarında olacağımızı vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gültekin, yönetimleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler dışında daha önce de CHP'de olan Esenyurt'ta 300, Avcılar'da ise 100 kadar işçinin işten çıkarıldığına işaret ederek, bu kişilerle ilgili de sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

"İnsanların işine son vermek bizler için de üzücü"

Gültekin'e cevap veren Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ise işten çıkarılan personelin geçiş döneminde işe alındığını öne sürerek bunun etik olmadığını belirtti.

Kamuda geçiş dönemlerinde işe alımların doğru olmadığını ifade eden Dedetaş, şunları kaydetti:

"Bu tip geçiş dönemleri tehlikeli dönemler. Kimsenin hakkına girmemek gerekiyor. İnsanların işine son vermek bizler için de üzücü. Etik kurallar çerçevesinde bu atılmaması gereken adımların başında geliyor. Kadro ihtiyacı gerçekten varsa bu kadroları tespit edip yeniden açılması ve işten çıkarttığımız arkadaşların da başvuru süreçlerine diğer başvurularla katılmaları konusunda teşvik edici olacağız. İşten çıkartıp 'Bir daha sizi almayacağız' gibi bir yaklaşımımız olmayacak."

Kaynak: AA

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