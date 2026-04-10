Üsküdar\'da Aksa Kadınları Derneğince İsrail\'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi

10.04.2026 19:42
Üsküdar'da Aksa Kadınları Derneği üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"nı protesto etti.

Cuma namazının ardından Mihrimah Sultan Camisi'nin önünde bir araya gelen grup, döviz ve pankartlarla İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Aksa Kadınları Derneği Başkanı Müyesser Yağız, dün sabah namazı itibarıyla Mescid-i Aksa'nın İsrail'in denetiminde Filistinlilere kısıtlı olarak tekrar açıldığını belirterek, "İstanbul'dan, Üsküdar'dan üçüncü cumadır sesleniyoruz ve diyoruz ki insanlığın onuru olan Filistin halkı asla esarete mahkum edilemez." ifadesini kullandı.

Filistin halkının tarih boyunca ağır bedeller ödediğini vurgulayan Yağız, Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Cenin'deki özgürlük mücadelesine selam göndererek, "Bizim sessizliğimizden işgalci siyonistler iyice cesaret almaya başladılar. 40 gün Mescid-i Aksa kapalı kaldı. Hiçbir Müslüman ülke üst düzeyden bir kınamanın ötesine geçmedi. Bu 2 milyarlık Müslüman ümmetinin içinde bulunduğu en büyük handikaptır." diye konuştu.

Yağız, Mescid-i Aksa'nın Ürdün'ün denetimi altında olduğunu dile getirerek, "İşgal rejiminin hiçbir yetkisi yoktur, topraklar Ürdün'e aittir ama gel gör ki Ürdün, Mısır, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, hiçbir Müslüman ülkeden kınamanın dışında bir ses duydunuz mu? Duymuyoruz." dedi.

Filistinli tutuklular, esirler, şehitler ve gazetecilerin sayıdan ibaret olmadığını, hepsinin aileleri, hikayeleri, ömürleri, hayalleri ve umutlarının olduğunu dile getiren Yağız, Gazze'de çadırları bile olmayan insanların 3 yıldır hayata tutunmaya çalıştıklarını belirtti.

Program, konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
