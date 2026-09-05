Üsküdar'da başkanvekili seçimi CHP ve Yeni Partili üyeler katılmayınca 8 Eylül'e kaldı - Son Dakika
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Üsküdar'da başkanvekili seçimi CHP ve Yeni Partili üyeler katılmayınca 8 Eylül'e kaldı

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AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, CHP'li ve Yeni Partili belediye meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle başkanvekili seçiminin 8 Eylül'e ertelendiğini duyurdu. Sarıcaoğlu, Cumhur İttifakı'nın 21 meclis üyesiyle toplantıya katıldıklarını ancak seçimin yapılamadığını belirtti.

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, CHP'li ve Yeni Partili belediye meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle, Üsküdar Belediye Başkan Vekili'ni seçmek üzere yapılacak toplantının 8 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

Sarıcaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Belediye Meclisi'nde, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için Cumhur İttifakımızın 21 meclis üyesiyle Meclis'te yerimizi aldık. Ancak CHP'li ve Yeni Partili meclis üyelerinin seçime katılmaması nedeniyle, seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Bugün olduğu gibi salı günü de Üsküdarlı komşularımızın iradesini temsil etmek üzere Meclis'te hazır bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da başkanvekili seçimi CHP ve Yeni Partili üyeler katılmayınca 8 Eylül'e kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da başkanvekili seçimi CHP ve Yeni Partili üyeler katılmayınca 8 Eylül'e kaldı - Son Dakika
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