Üsküdar'da İETT otobüsü sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı - Son Dakika
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Üsküdar'da İETT otobüsü sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı

Üsküdar\'da İETT otobüsü sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı

İstanbul Üsküdar'da bir taksi şoförü, yol verme meselesi nedeniyle İETT otobüsü sürücüsüne tehdit ve hakaret etti. Olayın sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheli taksi şoförü yakaladı. Şüphelinin daha önce de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edilecek.

15.05.2024 22:12
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Üsküdar'da, yol verme tartışmasında İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünalan Mahallesi'nde bir taksi şoförünün, yol verme meselesi nedeniyle İETT otobüsü sürücüsü S.D'ye tehdit ve hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, taksinin plakasından kimliğini belirlediği M.V.A'yı yakaladı. Şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri süren M.V.A'nın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Üsküdar, İETT, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da İETT otobüsü sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı - Son Dakika
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