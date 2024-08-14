Üsküdar'da İETT otobüsüne şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da İETT otobüsüne şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı: 3 yaralı

Üsküdar\'da İETT otobüsüne şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı: 3 yaralı

Üsküdar'da yolcu almak için durağa yanaşan İETT otobüsüne arkadan gelen şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

14.08.2024 09:49
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Murat SOLAK/ İSTANBUL, –ÜSKÜDAR'da yolcu almak için durağa yanaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen şehirlerarası yolcu otobüs çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Cemil S. yönetimindeki 34 TP 9955 plakalı İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. O sırada Malatya'dan gelerek Harem Otogarı'na giden Osman Ç. yönetimindeki 44 PD 600 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü duramayarak İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi ambulanslara alarak hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolcu otobüsü ve İETT otobüsünün camları kırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu Üsküdar istikameti trafiğe kapatıldı. Çekici ile yolcu otobüsünün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"60 -70 KM HIZLA GİDİYORDU"

Şehirlerarası otobüste yolcu olan Ercan Alp, "Biz uyuyorduk, vurduktan sonra ayıldık. Şoförün mü? İETT otobüsünün hatası mı bilmiyorum. Biranda İETT otobüsü frenledi. Bizim otobüste 60 -70 km hızla gidiyordu. Uyuyorduk. Çocuklara bir şey olmadı. 3-4 yaralı var. Malatya'dan gelip Harem'e oradan da Esenler Otogarı'na gidecektik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da İETT otobüsüne şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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