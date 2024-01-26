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Üsküdar'da Kıroğlu Camii yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da Kıroğlu Camii yeniden ibadete açıldı

Uzun yıllardır Üsküdarlılara hizmet veren ve Üsküdar Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Kıroğlu Camii ibadete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Hilmi Türkmen, 'Avlusu ve bahçesi dahil, 700-800 kişilik cemaate hizmet edecek kapasitesi ile mahallemizin hizmetine sunuyoruz' dedi. Açılış törenine 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlar katıldı.

Üsküdar\'da Kıroğlu Camii yeniden ibadete açıldı
26.01.2024 - 20:37,
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Üsküdar'da Kıroğlu Camii yeniden ibadete açıldı

İSTANBUL - Uzun yıllardır Üsküdarlılara hizmet veren ve Üsküdar Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Kıroğlu Camii ibadete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Hilmi Türkmen, "Avlusu ve bahçesi dahil, 700-800 kişilik cemaate hizmet edecek kapasitesi ile mahallemizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Uzun yıllar boyu Üsküdarlılara hizmet veren ve Üsküdar Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Kıroğlu Camii yeniden ibadete açıldı. Düzenlenen açılış törenine 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlar katıldı. Başkan Hilmi Türkmen ve beraberindeki heyet düzenlenen törenin ardından cami ve kursları gezerek inceleme yaptı.

Açılışta konuşan 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Üsküdarlı olmak bir imtiyazdır. Bu caminin yeniden imarıyla beraber inşallah cuma namazını kılacağız. Bu bölgeye ve semtimize çok hayırlı bir hizmet yapılmış oluyor. Belediye başkanımız Hilmi Türkmen Bey ve katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun dedi" dedi.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Camimiz yaklaşık 500 kişiyi kapalı alanda ibadet etmek için karşılayacak imkana sahip. Avlusu ve bahçesi dahil burada 700-800 kişi cemaate hizmet edecek kapasitesi ile mahallemizin hizmetine sunuyoruz. Sohbet odaları, şadırvanlar, abdesthaneler ve imam odaları güzel estetik bir cami oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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