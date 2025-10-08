Üsküdar'da McDonald's Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üsküdar'da McDonald's Protestosu

Üsküdar\'da McDonald\'s Protestosu
08.10.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de mahalle sakinleri, McDonald's şubesinin açılışını protesto etti.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde toplanan mahalle sakinleri, "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açarak protesto gösterisi düzenledi.

Vatandaşlar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz", "Asla kaçırılmayacak katliam kampanyası katil menüsü" yazılı dövizler taşıdı.

MCDONALDS'A ÇOK SERT TEPKİ

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirerek, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "İsrail'le iş tutmam, Müslüman'ım Müslüman", "İslam ümmeti kabul etmez zilleti" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Yön, söz konusu dükkana milli ve yerli iş yeri açıldığında komşular olarak alışveriş yapacaklarını belirterek, "İnatlarında devam ederlerse, buraya Yahudi sermayesini sokarlarsa bilsinler ki Bahçelievler Mahallesi dimdik ve bir olarak karşılarında duracaktır." dedi.

"MAHALLEMİZDE YAHUDİ SERMAYESİ İSTEMİYORUZ"

Yön, Müslüman'ın akıllı ve basiret sahibi olduğunu ifade ederek, "Basiret sahibi Müslüman, Bahçelievler Mahallesi'nde bunlara geçit vermez. Bu insanlarla herhangi bir husumetimiz yok. Onlardan sadece burayı milli, helal bir işletmeye devretmelerini istiyoruz. Zannediyorlar ki yılacağız. Bu yola baş koymuşuz, mahallemizde Yahudi sermayesi istemiyoruz." diye konuştu.

"BUNLAR GİDENE KADAR BURADA BULUŞACAĞIZ"

Boykotun hayat felsefesi, yaşam biçimi olduğunu dile getiren Yön, şunları kaydetti: "Boykotu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Nasıl burada bu markaya karşı çıkıyorsak alışverişimize kadar boykotu hayatımızda devamlı diri tutacağız. Ölene kadar boykot hayat düsturumuz olacak. Zalimler kadar onlara destek olanlar da suçludur. Buradan alışveriş yapan ahiret günü hesap veremez. İnsanlar Gazze'de aç, susuz. Bunlar burada durursa bize yazıklar olsun. Tehlikenin farkında olalım. Çocuklarımızı boykot bilinciyle büyütelim. Burada Yahudi sermayesini barındırmayacağız. Bugünden sonra boykotu kendimize şiar edinelim. Bunlar gidene kadar burada buluşacağız."

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Yerel Haberler, Bahçelievler, Politika, Üsküdar, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da McDonald's Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı
Türk kulübüne büyük şok -41 puan oldular Türk kulübüne büyük şok! -41 puan oldular
“Cehennem Necati“ İzmir’de gözaltına alındı "Cehennem Necati" İzmir'de gözaltına alındı
Eşini tüfekle katlettikten sonra intihar etti Eşini tüfekle katlettikten sonra intihar etti
Köpeğe ateş etti, yoldan geçen çifti vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Köpeğe ateş etti, yoldan geçen çifti vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Yangın: Otomobil Alev Alev Yandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yangın: Otomobil Alev Alev Yandı

23:33
ABD Suriye’de El Kaide’yi vurdu
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu
23:31
Türkiye’de çok seviliyor Efsane model yeniden üretime girdi
Türkiye'de çok seviliyor! Efsane model yeniden üretime girdi
21:16
Galatasaray’dan beklenmedik Mauro Icardi kararı
Galatasaray'dan beklenmedik Mauro Icardi kararı
21:16
İngiltere Filistin’i tanıdı ama, İsrail’e silah satışı rekor kırdı
İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı
19:57
Meclis’teki “Biji Serok Apo“ sloganına Destici’den sert tepki: Kafalarını ezip geçeceksin
Meclis'teki "Biji Serok Apo" sloganına Destici'den sert tepki: Kafalarını ezip geçeceksin
19:41
Donald Trump: Sadece Gazze’de değil, Orta Doğu’da da barışa kavuşma ihtimalimiz var
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2025 01:36:34. #7.11#
SON DAKİKA: Üsküdar'da McDonald's Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.