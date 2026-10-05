Üsküdar\'da McDonald\'s protestosu 365. günde sürdü, şubeye 3 gün süre verildi

Üsküdar'da, mahalle sakinlerinin McDonald's şubesinin kapatılması için başlattığı protestolar 365'inci gününde de devam etti.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılan McDonald's şubesine karşı eylemlerini sürdüren mahalle sakinleri, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz", "Boykot nedeniyle kapandık" yazılı pankartlar açtı.

Gruptakiler, "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Uyan, 365 gün önce "Açılıyoruz" pankartı ile karşı karşıya kaldıklarını ve o gün eylemlerine başladıklarını söyledi.

Bu süre boyunca boykot eylemi gerçekleştirdiklerini belirten Uyan, "Yetmedi, üç kere Üsküdar Belediyesine gittik, belediye önünde eylemimizi gerçekleştirdik. Yetmedi, buradan binlerce mahallelinin imzasını topladık ve topladığımız o binlerce imzayı götürdük belediyeye teslim ettik. O imzalarda ne diyordu? 'Mahallemizde siyonizmi destekleyen, siyonizmin destekçisi bir firmayla komşuluk yapmak istemiyoruz.'" diye konuştu.

Uyan, bu isteği defalarca dile getirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sonunda bugün, bulunduğumuz yerde bu dükkana zabıtalar geldi ve dediler ki 3 gün süreniz var. 3 gün sonunda defolup gideceksiniz. Burada bizler bir ilki başarıyoruz. Bu başardığımız şey öyle kolay bir şey değil. Yaptıramayacakları, satın alamayacakları kimse yok zannediyorlardı. Ama bu halkın imanı satın alınamaz. Bu halk imanını ne bir kiraya satar ne bir milyon dolara satar ne de dünyaları verseler satar."

Cemal Uyan, McDonald's şubesi kapanana kadar 3 gün daha eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir kamyonla McDonald's şubesinin önüne gelerek şubeyi kapattığı anların canlandırıldığı bir gösteri düzenlendi.