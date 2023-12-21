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Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne Lale Soğanları Ekildi - Son Dakika
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Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne Lale Soğanları Ekildi

Üsküdar'da bulunan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve öğrencilerin katılımıyla 120 bin lale soğanı dikimi gerçekleştirildi. Mart ve nisanda filizlenmesi beklenen laleler, baharın müjdecisi olacak.

Üsküdar\'da Nakkaştepe Millet Bahçesi\'ne Lale Soğanları Ekildi
21.12.2023 - 10:35,
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Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne lale soğanları ekildi.

İstanbul Lale Vakfından yapılan açıklamaya göre, Fatih Millet Parkı'nda başlatılan lale soğanı dikimine Üsküdar ile devam edildi.

Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ilçedeki okullardan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, lale soğanları toprakla buluştu.

Toplam 120 bin lale soğanının Nakkaştepe'de mart ve nisanda filizlenip "baharın müjdecisi" olması bekleniyor.

Vakfın lale soğanı ekimlerinin Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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