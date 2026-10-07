Üsküdar Kandilli'de yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı, tekne ve yalı hasar gördü - Son Dakika
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Üsküdar Kandilli'de yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı, tekne ve yalı hasar gördü

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Üsküdar Kandilli'de bir yolcu vapuru, Vaniköy Caddesi'ndeki tarihi yalıya ve iskele tarafında demirli tekneye bilinmeyen nedenle çarptı. Kazada yaralanan olmazken yalının iskele tarafında ve teknede hasar oluştu; çarpma anı yalının güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da bir yolcu vapurunun tarihi yalıya ve önündeki tekneye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi'ndeki tarihi bir yalıya ve iskele tarafında demirli halde bulunan tekneye henüz bilinmeyen nedenle yolcu vapuru çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yalının rıhtım tarafına çıkan vapurun iskele korkuluklarını devirmesinin ardından geri manevra yaparak tekrar denize doğru gittiği görüldü.

Kazada yaralanan olmazken, yalının iskele tarafında ve teknede hasar meydana geldiği tespit edildi.

Olay anı ise yalının güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA
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