Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami restore edilerek yeniden hizmete açıldı.
Restorasyonuna 9 Eylül 2022 tarihinde başlanan caminin açılış törenine konuk olan eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, kamunun uzun yıllar insanların sadece maddi ihtiyaçlarını karşıladığını, son 20 yılda ise bu durumun artık değiştiğini belirtti.
Şentop, son yıllarda belediyelerin restorasyonuna katkıda bulunduğu tarihi eserlerin sayısının arttığına dikkati çekerek, "Bir zamanlar sadece Ankara'daki Kocatepe Cami aklımıza gelirdi. Bu durum artık değişti. Sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki tarihi ve kültürel yapılarımızı da restore ederek ilgili bölgenin sakinlerinin hizmetine sunuyoruz. Bu da bize gösteriyor ki kamu hizmeti, sadece maddi ihtiyaçlardan ibaret değildir. Manevi hizmetler de en az bunun kadar önemlidir. Açılışını yaptığımız Gümüşsu Cami de bu hizmetin bir örneği olarak karşımızda duruyor." dedi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kültürel değerlerin başında camilerin geldiğini söyledi.
Üsküdar'daki camilerin üçte ikisini yenilediklerini aktaran Türkmen, "Son 10 yıldaki 26. camimizi yenilemiş oluyoruz. Restorasyonu devam eden 8 camimiz var. Mabetlerimizi, deprem başta olmak üzere, her türlü afete dayanıklı olarak yeniliyoruz. Bunun yanı sıra estetik duyarlılığı yüksek bir mimariden de taviz vermiyoruz. Bu camimiz de Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor." diye konuştu.
İlk cuma namazı kılındı
Yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyonun ardından hizmete açılan Gümüşsu Cami'nin inşa sürecini Üsküdar Belediyesi ile Gümüşsu Vakfı birlikte gerçekleştirdi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Müftüsü İbrahim Yavuz gibi isimlerinde de katıldığı açılışın ardından Gümüşsu Cami'ndeki ilk cuma namazı kılındı.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami restore edilerek yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO'daki proje tanıtım toplantısında Ulus Meydanı'nın yakında açılacağını duyurdu. Yavaş ayrıca, İş Bankası'nın müze olarak kullanılacağını, Roma Hamamı'nın Kültür Bakanlığı'na geri verildiğini ve EGO'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait binaya taşınacağını belirtti.
Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde düzenlenen törenle anıldı. Törende Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Kütahya Valisi Musa Işın, soydaş bir ülkenin temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise Türkiye ile Macaristan arasında anlamlı temellerin atıldığını vurguladı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Lajos Kossuth'un anısını yaşatmanın önemine değindi.
Türkiye'de son üç günde 7 kadın, evli ya da birlikte oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Av. Esin İzel Uysal, iktidarın kadın-erkek eşitliğine ilişkin açıklamalarına işaret ederek, yetkililerin bu soruna cevap vermesi gerektiğini belirtti. Kadınlar artık haklarının farkında ve seçimlerde eşitlikten yana oylarını kullanacaklar.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, avro/TL yüzde 0,30, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,13 artarak 2.238 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 artarak 15.043 liraya yükseldi. Dolar ve euro ise değer kazandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Koca, ziyaret sırasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Ek Hizmet Binasının inşaatını gezdi ve yeni atanacak sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca, İstanbul'da 5 ilçenin 4924 sayılı kanun kapsamına alındığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?