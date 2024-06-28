Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti, milletvekilleri, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri ve diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasiler, akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreninde konuşan yetkililer, IBU'nun toplum için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, öğrencilere başarılar diledi ve toplumun nitelikli personele ihtiyacı olduğunu belirtti. Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve Filistin halkıyla dayanışma gösterileriyle sona erdi.

28.06.2024 12:45
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) mezuniyet töreni düzenlendi.

İBU kampüsündeki törene Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti, milletvekilleri, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasiler, akademisyenler, üniversitenin farklı bölümlerinden 2023-2024 akademik yılında mezun olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile aileleri katıldı.

Meclis Başkanı Gashi, yaptığı konuşmada, IBU'nun Kuzey Makedonya'daki toplumun gurur duyabileceği bir katma değer olduğunu, burada farklı etnik ve dini kökenlerden öğrencilerin eğitim gördüğünü söyledi.

Yaratılan atmosferle IBU'nun öğrencilere bilginin yanı sıra ahlaki değerler de kazandırdığını kaydeden Gashi, "Umarım hem bilgiyi hem de erdemi edinmişsinizdir çünkü ancak o zaman gerçekten özgür insanlar olacaksınız ve Allah'ın dünyadaki hizmetkarları olarak uğruna yaratıldığımız büyük sorumluluğun haklılığını gösterebileceksiniz." diye konuştu.

"Çabanız takdir ediliyor ve ödüllendirilecek"

Başbakan Yardımcısı Mexhiti de toplumun nitelikli personele ihtiyacının olduğunu belirterek, üniversitelerle işbirliğini artırma sözü verdi.

Öğrencilerin kendisini motive ettiğini kaydeden Mexhiti, "Burada kalmanız, burada çalışmanız ve buraya katkıda bulunmanız için ülkenin sizlere tüm imkanları yaratması adına çok daha fazla, çok daha iyi çalışmak istiyorum çünkü çabanız takdir ediliyor ve ödüllendirilecek." dedi.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da mezun öğrencileri tebrik ederek, öğrenimleri sırasında edindikleri bilgilerin yolculuklarının sadece başlangıcı olduğunu söyledi.

Gazze'deki savaşa değinerek barış çabalarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sunar, "Gazze'de devam eden soykırım ve Filistin halkının çektiği acılar bize adalete, şefkate ve barışa olan büyük ihtiyacı hatırlatıyor. Gazze'de masum canların kaybı ve ailelerin yaşadığı zorluklar yüreklerimizi sızlatıyor. Eğitimli ve bilinçli bireyler olarak zulme karşı durmalı ve herkes için barış çabalarına destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları verildi.

Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade eden bazı öğrenciler, Filistin bayrakları ve Filistinlileri sembolize eden kıyafetler taşıdı. Tören, geleneksel kep fırlatma ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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