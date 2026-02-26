USS Gerald R. Ford Girit'ten Ayrıldı - Son Dakika
USS Gerald R. Ford Girit'ten Ayrıldı

26.02.2026 14:29
Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Girit'teki üsten Akdeniz'e hareket etti.

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi, Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'nden ayrıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen "USS Gerald R. Ford", bulunduğu üsten Akdeniz'de doğuya doğru hareket etti.

Dev gemi, bu hafta başında tedarik eksiklerini tamamlamak üzere Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.

Öte yandan, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu, Umman'ın aracılığıyla bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Akdeniz, Savunma, Güncel, Ford, Son Dakika

