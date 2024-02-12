Usta Edebiyatçı Füruzan İçin İstanbul'da Anma Töreni Düzenlenecek - Son Dakika
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Usta Edebiyatçı Füruzan İçin İstanbul'da Anma Töreni Düzenlenecek

Usta Edebiyatçı Füruzan İçin İstanbul\'da Anma Töreni Düzenlenecek

91 yaşında vefat eden usta edebiyatçı Füruzan için 14 Şubat'ta İstanbul'da anma töreni düzenlenecek. Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılan açıklamada, Füruzan'ın okurlarda derin izler bırakan eserleri ve toplumsal acıları duyarlı bir şekilde dile getirişi vurgulandı. Anma töreni 14 Şubat'ta Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirilecek ve yazarın cenazesi 16 Şubat'ta Hacıbektaş'ta defnedilecek.

12.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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91 yaşında vefat eden usta edebiyatçı Füruzan (Feruze Çerçi) için 14 Şubat'ta İstanbul'da anma töreni düzenlenecek.

Yapı Kredi Yayınları'dan yapılan açıklamada "İlk kitabı Parasız Yatılı'dan bu yana okurlarda derin izler bırakan, toplumsal acıları kendine özgü duyarlıklarla bir dil ve edebiyat olayına dönüştüren Füruzan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Füruzan için 14 Şubat'ta 11.00'de Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da anma töreni düzenlenecek. Yazarın cenazesi 16 Şubat'ta Hacıbektaş'ta toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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