Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemiyle Dijital Dönüşüm! - Son Dakika
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Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemiyle Dijital Dönüşüm!

Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemiyle Dijital Dönüşüm!

Plan-S ve Adm Elektrik, uydu bağlantılı sayaç sistemiyle enerji sektöründe dijital dönüşümü hızlandırıyor.

16.05.2025 11:39
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Enerji sektöründeki dijital dönüşüm çalışmalarına uydu tabanlı sayaç okuma sistemiyle yeni bir halka eklendi.

Sektördeki dijital dönüşümü uzaydan destekleyen Plan-S, Connecta IoT Network sistemiyle Türkiye'nin önde gelen dağıtım şirketlerinden Adm Elektrik ile önemli bir projeye daha imza attı.

Elektrik sayaçlarının doğrudan uydu bağlantısıyla okunmasını sağlayacak sistem için Plan-S ile Adm Elektrik arasında yeni bir sözleşme imzalandı. Muğla'nın Seydikemer, Bodrum, Milas, Fethiye ve Ula ilçelerinde 2000 elektrik sayacının dahil edildiği proje, saha testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından uygulama aşamasına geçti.

Projede kullanılacak olan yüzde 90 yerlilikteki Plan-S üretimi Smart Meter Modem Pro cihazları, yine Plan-S'in yakın yörüngedeki Connecta IoT Network uydularıyla haberleşerek sayaç verilerinin günlük olarak merkeze iletilmesini sağlıyor. Böylece kırsal veya altyapı erişiminin zor olduğu bölgelerde dahi güvenilir veri aktarımı mümkün hale geliyor. Zorlu hava koşullarına dayanıklı olan bu modemler, çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklarda bile sorunsuz çalışabiliyor.

Yaklaşık 11 milyon lira yatırım değerine sahip proje ile yalnızca dijitalleşme değil, aynı zamanda ciddi operasyonel ve çevresel kazanımlar da hedefleniyor. Uydu bağlantılı sistem sayesinde yılda 1 milyon 440 bin kilometrelik araç kullanımının önüne geçilmesiyle yaklaşık 115 bin metreküp karbon salımı azaltılması öngörülüyor.

Kullanım alanı genişleyecek

Saha test süreci boyunca modemlerin bağlantı sürekliliği, veri iletim performansı ve çevresel dayanıklılığı detaylı şekilde ölçüldü. Başarıyla tamamlanan testlerin ardından Milas'ta başlatılan pilot uygulama, ilerleyen aylarda Seydikemer, Bodrum, Fethiye ve Ula'ya yayılacak. İlerleyen zamanlarda daha geniş bölgelerde hizmet vermek için proje genişletilecek.

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, uydu teknolojilerindeki yetkinlikleriyle enerji gibi kritik ve stratejik bir altyapının en iyi şekilde hizmet vermesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Connecta IoT Network projesinin bu anlamda önemli olanaklar sunduğuna işaret eden Gümüşay, "Connecta IoT Network ile yalnızca elektrik dağıtımında değil, tüm enerji altyapısında sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlıyoruz. Adm Elektrik ile birlikte sahada test ettiğimiz ve başarılı sonuçlar aldığımız bu proje hem ülkemize hem de dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemiyle Dijital Dönüşüm! - Son Dakika

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