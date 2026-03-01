Uysal'dan ABD ve İsrail'e İran Tepkisi

(ANKARA)- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Bu hukuk tanımaz çetenin saldırı ve eylemleri hiç bir surette savunulamaz. Suriye'de PKK uzantısı terörist yapılanmanın ortaya çıkardığı riskler menkulken, İran'da olası bir idari yıkım doğu sınırımızda daha büyük riskleri karşımıza çıkarabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümetini günü kurtarmaya dönük olmayan ciddi tavır sergilemeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Uysal, şunları kaydetti:

"Bu hukuk tanımaz çetenin saldırı ve eylemleri hiç bir surette savunulamaz"

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar, uluslararası nizamı kendi gayeleri ve iç politikadaki amaçları doğrultusunda yok etmeyi reva gören iktidar sahiplerinin, Trump ve Katil Netanyahu'nun gözü dönmüşlüğünün göstergesidir. Bu hukuk tanımaz çetenin saldırı ve eylemleri hiç bir surette savunulamaz. Sadece kendilerine verilen açık destek değil onların salahiyetinde yürütülen projelere razı gelmek de bu zulme zımnen destek vermek, muhtemel risklere ve suçlara da ortak olmak demektir. Meşruiyetlerinin kaynağı olduğunu düşünerek ABD'nin yanlışlarını, bu gibi haydutça eylemlerini yalnızca telin eden AKP iktidarı, İran'da muhtemel bir çöküşün, olası bir rejim değişikliğinin yaratacağı riskleri asla üstlenmeyecektir."

"İran'da olası bir idari yıkım Doğu sınırımızda daha büyük riskleri karşımıza çıkarabilir"

Suriye'de, Irak'ta ABD'nin benzer saiklerle başlattığı ve yıllarca sürdürdüğü saldırılar ve yürüttüğü savaş şüphesiz sınırdaş olmamız nedeniyle ve jeostratejik konumumuz dolayısıyla en çok ve planlı biçimde ülkemize zarar vermiştir. Suriye'de PKK uzantısı terörist yapılanmanın ortaya çıkardığı riskler menkulken, İran'da olası bir idari yıkım Doğu sınırımızda daha büyük riskleri karşımıza çıkarabilir. Kaldı ki Suriye'de -henüz- istediğini alamamış terör örgütünün İran kolu, ABD saldırısı başlar başlamaz bu riskin şiddetini artıran açıklamalar yapmış, planlarını açıklamıştır. Bugüne kadar İran ile ilişkilerini itikadi farklılıklar üzerinden tasnif eden Siyasal İslamcıların riyakarlığı yine bir Müslüman ülkenin yok edilmek istenmesi ile gün yüzüne çıkacaktır. Demokrat Parti olarak sadece ülkemizde değil bölgemizde ve dünyada da insan hakları ve hukuku öncel kabul eden bir anlayışla ve bu haydutça saldırıların ülkemiz ve Türk Milleti için ortaya çıkaracağı riskleri düşünerek ABD ve İsrail'i lanetliyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetini diplomatik manevralar yapmaktan öte inisiyatif almaya, daha kararlı ve günü kurtarmaya dönük olmayan ciddi tavır sergilemeye davet ediyoruz."