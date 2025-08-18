Uyuşturucu Avukatı Tutuklandı - Son Dakika
Uyuşturucu Avukatı Tutuklandı

Uyuşturucu Avukatı Tutuklandı
18.08.2025 14:59
Kahramanmaraş'ta polis kontrol noktasında çarpan avukat, uyuşturucu ile tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrol noktasında aracıyla polise çarpıp kaçmaya çalışan, attığı poşetten uyuşturucu çıkan avukat Ö.C., başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos'ta Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolundaki polis noktasında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Ö.C.'nin aracını kontrol noktasında durdurmak istedi. Ancak avukat Ö.C., 'Dur' ihtarına uymayıp, bir polise çarptı. İddiaya göre avukat Ö.C., kaçarken de dışarıya bir poşet attı.

Polisin takibi sonucu Ö.C. yakalanarak gözaltına alındı. Ö.C.'nin araçtan attığı poşette ve ekiplerin evinde yapılan aramada, 141,68 gram uyuşturucu ile 9 sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, avukat Ö.C.'nin tutuklanmasına karar verdi. Tekrar gözaltına alınan Ö.C., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

