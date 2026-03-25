Uyuşturucu Bağımlılığını Yenerken: R.U'nun Hikayesi

25.03.2026 11:19
R.U, 12 yıl süren uyuşturucu bağımlılığını YEDAM'ın desteğiyle geride bıraktı, mutlu bir yaşam sürüyor.

Şırnak'ta küçük yaşta arkadaş ortamında uyuşturucu kullanmaya başlayan R.U, 12 yıl süren bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle geride bıraktı.

Henüz 14 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı olan R.U. (26), psikolojik sorunların yanı sıra sağlığıyla ilgili ciddi problemler yaşadı.

Uyuşturucu nedeniyle zaman zaman adli süreçler geçiren R.U, bir akrabasının yönlendirmesi sayesinde YEDAM ile tanıştı.

Danışmanlık desteği ve 6 aylık tedavinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulan R.U, yeniden hayata bağlanmanın sevincini yaşıyor.

"Çocukluğumu yaşayamadım"

R.U, AA muhabirine, ortaokulda okuduğu sırada 13 yaşında bir arkadaş ortamında sigarayla ardından yaklaşık 1 yıl sonra da madde ile tanıştığını söyledi.

Bir süre sonra bağımlı hale geldiğini, sürekli maddenin peşinde koştuğunu anlatan R.U, uyuşturucu nedeniyle okuyamadığını belirtti.

"Çocukluğumu yaşayamadım. Ailemden hep kaçıyordum. Madde bulamadığım gün para bulmak için suç işliyordum, hırsızlık yapıyordum." diyen R.U, bir akrabasının tavsiyesiyle YEDAM ile tanıştığını bildirdi."

"Bizleri kurtarmak için her yolu deniyorlar"

Bağımlılıktan kurtulmak için tedavi gördüğünü ifade eden R.U, şunları kaydetti:

"Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Eskiye göre çok iyiyim. Bütün kaybettiklerimi en önemlisi ailemi, dostlarımı kazandım. Temiz kalarak inancımı ve güvenimi tekrar kazandım. Çok mutluyum, 'iyi ki gelmişim' diyorum. Ben iyi olunca ailem de iyi oldu. Bundan sonra hayatımı düşünüyorum, ailemi önemsiyorum."

Bağımlılık sürecinde hem kendisinin hem de ailesinin maddi manevi büyük zararlar gördüğünü dile getiren R.U, bağımlılıktan kurtulduktan sonra ailesinin bile büyük şaşkınlık yaşadığını ve çok mutlu olduklarını anlattı.

R.U, "Bunlar hep Yeşilay sayesinde oldu, onlara ne kadar teşekkür etsem az. İçimdeki mutluluğu anlatamam. Merkeze her geldiğimde buradan çıkmak istemiyorum. Sağ olsunlar, hocalarımız ilgileniyor, önem ve değer veriyorlar. Bizleri kurtarmak için her yolu deniyorlar." ifadelerini kullandı.

Maddeye karşı özellikle gençlerin çok dikkatli olmasını isteyen R.U, gençlere özellikle arkadaş ortamları konusunda seçici olmaları tavsiyesinde bulundu.

"Tüm hizmetlerimiz gizlilik esasıyla yürütülmektedir"

YEDAM'da Klinik Psikolog Yeşim Ökten Günel de alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklar konusunda danışmanlık ve psiko sosyal tedavi hizmeti sunduklarını söyledi.

Bağımlılığın kişiyi bedensel ve ruhsal olarak etkileyen kronik bir beyin hastalığı olduğunu aktaran Günel, "Kişilerin aile ve sosyal yaşamlarında ciddi olumsuzluklara yol açan bir hastalıktır. Tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğu için bizler de kişilerin tedavi süreçlerinde onlara destek oluyoruz. 5 bağımlılık türünde hizmetleri ücretsiz veriyoruz. Tüm hizmetlerimiz gizlilik esasıyla yürütülmektedir." dedi.

Bazen bağımlıların bunu hastalık olarak ele almadıkları için tedavi olmak istemediğini ifade eden Günel, şunları aktardı:

"Bu konuda da ailelere destek oluyoruz. Aile ile görüşmelerimizde danışan sürece dahil olmasa bile 'bağımlı bir bireyle iletişim nasıl kurulur, bireyi tedaviye nasıl çekebiliriz, onlarla aynı evde nasıl yaşayabiliriz, tedavi konusunda nasıl cesaretlendirebiliriz' gibi önemli noktalarda çalışma gerçekleştiriyoruz. İletişim konusunda ailelerle işbirliği kurmak oldukça önemli oluyor. Düzenli olarak bu noktada aile görüşmelerini planlıyoruz."???????"

Kaynak: AA

Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Tartışma yaratan kare Ne yapıyorsun Osimhen Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen
Lübnan’dan sert hamle Büyükelçiyi sınır dışı etti Lübnan'dan sert hamle! Büyükelçiyi sınır dışı etti
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası Yalanlama geldi İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi
Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Rakam inanılır gibi değil Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

11:46
Herkes onu konuşuyor 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
11:31
Galatasaray’a UEFA’dan müjde Tek kuruş borç kalmayacak
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
11:22
Ester’den karşısına çıkanları şoke eden hareket
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:25
İran’dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz’den geçebilir
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
