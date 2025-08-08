Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üst araması sırasında polise mukavemet gösteren zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri C.B'yi durdurdu.
C.B'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Polis aracına bindirildiği sırada C.B. polis memurlarına mukavemet gösterdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
