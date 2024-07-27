Uyuşturucu krizine giren genç, çaldığı araçla şehir turu yaptı

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Uyuşturucu krizine giren genç, madde bulmak için çaldığı araçla şehir turu yaptı

Manavgat'tan çaldığı araçla Alanya'ya, oradan da Antalya'ya kent merkezine gelip geri döndüğünde Serik'e gelen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı

ANTALYA - Antalya'da uyuşturucu krizine giren genç, hafif ticari aracını çalıp kaçtı. Araçla 3 ilçe ve şehir merkezini gezen şüpheli, çaldığı ilçeye gelirken jandarma ekiplerince yakalandı. Araç, küçük çaplı kazalara karışmış halde sahibine teslim edilirken, şüpheli M.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aksaz Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Süzer'e ait 07 APS 115 plakalı Volkswagen Caddy marka hafif ticari araç, gece belirlenemeyen bir saatte çalındı. Olayın ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma'nın Dedektifleri ekipleri alarma geçti. Jandarma ekipleri, ilk olarak olay yerinin yakınlarındaki güvenlik kameralarını inceledi. Elde edilen görüntülerde, D-400 Karayolu kıyısında bulunan bir işyerinin önünde park halinde olan araçların bir kişi tarafından zorlandığı, kısa bir süre sonra ise çalınan aracın sokak arasından D-400 Karayolu'na çıktığı görüldü. Yapılan takip çalışmaları sonucunda, aracın Alanya istikametine bir süre gittikten sonra Antalya yönüne doğru ilerlediği tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi ve işyerlerinin güvenlik kameralarından yapılan incelemeler, aracın Antalya'ya gittiğini doğruladı.

Güzergah üzerindeki güvenlik güçlerine bilgi verilmesinin ardından yapılan çalışmalar kısa sürede sonuç verdi. Çalınan araç, Antalya istikametinden Manavgat yönüne gelirken Serik ilçesinde polis tarafından durdurularak Manavgat Jandarmasına teslim edildi.

Uyuşturucu krizine girdiğini söyledi

Aracı çalan ve Serik'te yakalanan M.D., ifadesinde uyuşturucu krizine girdiğini, aldığı alkolün de etkisiyle yolda birkaç aracın kapısını zorladığını, son olarak çaldığı araçla Antalya'ya uyuşturucu almaya gittiğini ve ardından aracı geri getirmek üzereyken yakalandığını söyledi.

Çalınan araç, küçük çaplı kazalara karışmış halde sahibine teslim edildi. Aracı çalan M.D. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.