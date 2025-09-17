Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen operasyonda, 20 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin ve 45 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen diğer şüpheli Y.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.