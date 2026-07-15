Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçe girişinde durduğu araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.D. ile C.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.T. ise adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?