Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

İzmir Bornova'da uyuşturucu imalatı yapılan eve düzenlenen operasyonla 100 kök kenevir ve 12 kg esrar bulundu.

03.11.2024 12:49
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu imalatı yapılan evden çıkan koku mahalleyi sarınca polis ekipleri çatıları gezerek tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi, şüpheli R.S. tutuklandı.

Olay, önceki gün İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta ağır bir koku olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kokunun uyuşturucu madde kaynaklı olduğunu belirledi. Polis ekipleri, kokunun geldiği evi tespit etmek için sokakta bulunan binaların çatısına çıkarak bacaları kontrol etti. Uyuşturucu kokusunun geldiği havalandırma olarak kullanılan bacayı kokudan tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 katlı evin 4 odasında sera sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Işıklandırma, havalandırma gibi malzemelerin bulunduğu odalarda 100 kök Hint keneviri, 12 kilogram esrar, 8 kilogram toplanmaya hazır esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli R.S., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika

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