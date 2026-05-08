Uyuşturucu Operasyonu: 200 Milyon Lira Değerinde Hap Ele Geçirildi

08.05.2026 09:10
Bayrampaşa ve Güngören'de düzenlenen operasyonda 1 milyon hap ve makineler ele geçirildi, 6 kişi gözaltında.

Bayrampaşa ve Güngören'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 200 milyon lira değerinde yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ve hap üretim makineleri ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapıldığı belirlenen adreslere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmaların ardından dün Bayrampaşa ve Güngören'de belirlenen 2 adres ve 1 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 200 milyon lira değerinde yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap, 71 kilogram boş kapsül, 'Nutridex' ibareli torbalar içerisinde 150 kilogram katkı maddesi, hap üretiminde kullanılan 5 sanayi tipi makine ele geçirildi.

KAÇAK KOZMETİK ÜRÜNLERİ DE ÇIKTI

Operasyon kapsamında uyuşturucunun yanı sıra, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 84 koli içerisinde 21 bin kaçak kozmetik ürün de bulundu. Kaçak ürünler, 'Kaçakçılıkla mücadele kanunu' kapsamında işlem yapılmak üzere Güngören Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, aralarında uyuşturucu ve kaçakçılıktan suç kaydı bulunan K.M. ile birlikte M.K., M.K., B.B., U.A. ve Z.M. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
