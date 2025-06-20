Uyuşturucu Operasyonunda 397,5 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 397,5 Kg Ele Geçirildi

20.06.2025 15:27
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul, Van ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 397,5 kg uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik dün düzenlenen 3 ayrı operasyonda 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün İstanbul, Van ve İzmir'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, uyuşturucu madde imalatçısı 4 şüphelinin ise yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul, Van ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Tuzla, Esenyurt ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 220,5 kilogram eroin, 126 kilogram bonzai, 51 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 15,5 kilogram sıvı kimyasal madde ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele, yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonunda 397,5 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika

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