Uyuşturucu Satıcısına 12 Yıl 6 Ay Hapis

02.06.2026 10:02
Adana'da elektrikli bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde elektrikli bisikletiyle sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 7 Kasım 2025'te sanığın Havuzlubahçe Mahallesi'nde gece saatlerinde elektrikli bisikletinin sepetinde poşete gizlediği 16,03 gram sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu paketleme malzemeleri ve hassas terazinin de ele geçirildiğini ifade eden savcı, A.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık A.A, uyuşturucu ticareti yapmadığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Adana, Suç

