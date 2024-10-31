Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Raşit Şahan'ın Yenibey Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden ekipler, sokakta kendilerini görüp kaçan Şahan'ı kovalamaca sonucunda yakaladı.
Şahan, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
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