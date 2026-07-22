Almanya yetkili makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Almanya adli makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve ülkeye iadesi talep edilen O.Y'nin İstanbul'da olduğunu belirledi.
Şüpheli, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Zanlısı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?