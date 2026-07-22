Uyuşturucu Zanlısı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

22.07.2026 16:14
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Almanya'nın aradığı uyuşturucu ticareti zanlısı İstanbul'da gözaltına alındı, iade süreci başlıyor.

Almanya yetkili makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Almanya adli makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve ülkeye iadesi talep edilen O.Y'nin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Şüpheli, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Kaynak: AA

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