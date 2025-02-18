Uyuşturucu Zehirlenmesi: Fas Uyruklu Genç Camdan Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uyuşturucu Zehirlenmesi: Fas Uyruklu Genç Camdan Atıldı

Uyuşturucu Zehirlenmesi: Fas Uyruklu Genç Camdan Atıldı

İstanbul Fatih'te bir grup genç, uyuşturucu kullanırken tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda Fas uyruklu İlyas Belaiz, kuzeni ve arkadaşları tarafından camdan atılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

18.02.2025 14:47  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, FATİH'te Fas uyruklu İlyas Belaiz kuzeni W.A ile İstanbul'a geldi. Kalacak yer ayarlaması için M.D. ve S.S. ile görüşen ikili buldukları evde uyuşturucu kullandı. Uyuşturucu etkisinde olan W.B, M.D. ve S.S. İlyas Belaziz'i darbedip camdan attı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz hayatını kaybetti.

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul'a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.'yi Aksaray'da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tartışmanın ardından arkadaşları tarafından camdan atılan İlyas Belaiz'in yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Belaiz'in yere düştüğü ve çevredekilerin yanına gelerek kontrol ettikleri görülüyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Grup Genç, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Suç, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Zehirlenmesi: Fas Uyruklu Genç Camdan Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:42:43. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Zehirlenmesi: Fas Uyruklu Genç Camdan Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.