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Uyuşturucuya Karşı Spor Etkinlikleri

Uyuşturucuya Karşı Spor Etkinlikleri
26.06.2025 19:40
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Düzce ve Karabük'te, uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için sportif etkinlikler düzenlendi.

Düzce ve Karabük'te "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İzcilik Federasyonu ve Yeşilay işbirliğinde, "Spor Bağımlılıklardan Korur" sloganıyla Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü sahasında gerçekleştirilen programda, gençlerde uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü, İzcilik Federasyonu Düzce Temsilciliği ve Yeşilay Düzce Şubesince ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için spor aktivite alanları kuruldu, bilgilendirme stantları açıldı.

Çocuklar, oluşturulan alanda halat çekme, çuval yarışı, penaltı atışları, masa tenisi, basketbol, badminton, bilek güreşi etkinliklerine katıldı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesince eğitimli narkotik köpeklerinin gösterisini izledi.

Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcılara, birimlerden bağımlılıkla alakalı bilgilendirmeler yapıldığını belirterek, çocukların spor yaptığını, narkotik köpeklerinin gösterisini izlediğini ve etkinlikte farkındalık yaratıldığını kaydetti.

Karabük

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda "Spor Bağımlılıklardan Korur" sloganıyla yapılan etkinlikte, her yaştan vatandaş bir araya gelerek sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü deneyimledi.

Programda yaşam bilincinin artırılması, zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi, sporun bağımlılıklarla mücadeledeki etkisi vurgulandı.

Etkinlik boyunca Yeşilay Karabük Temsilciliği tarafından katılımcılara bilgilendirme yapılırken, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık sunumları gerçekleştirdi.

Ayrıca narkotik köpeklerin gösterisi, katılımcıların ilgisini çekti.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, şube müdürleri, Yeşilay temsilcileri, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube personelleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Karabük, Sağlık, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

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