Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Selami Acımaz, mesaiye giderken Çankaya ilçesi Karataş Viyadüğü yakınlarında kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 37 yaşındaki Acımaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GERİYE ÇOCUĞU VE 4 AYLIK HAMİLE EŞİ KALDI

Selami Acımaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, ayrıca eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

TÖRENLE TOPRAĞA VERİLECEK

Memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderilen Acımaz'ın cenazesi, Karaköy Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.