Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin İnşaatında Son Aşama - Son Dakika
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Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin İnşaatında Son Aşama

Karabağlar Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaptığı Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. Tesis, sadece Karabağlar'a değil, tüm İzmir'e hizmet verecek. Başkan Helil Kınay, merkezin gençler ve sporseverler için büyük bir kazanım olacağını belirtti.

10.02.2025 11:39  Güncelleme: 12:36
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımını sürdürdüğü Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatında çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, merkezi ziyaret ederek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

32 dönümlük alan üzerine yapılan tesis, yalnızca Karabağlar'a değil, tüm İzmir'e hzmet edecek. Resmi spor karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanan merkezin, kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor. Ana binada çelik konstrüksiyon, çatı sandviç panel, cam kompozit ve dış cephe kaplama işlemleri tamamlanırken, futbol sahası ve basketbol sahalarının yapımı tamamlandı. Yarı olimpik yüzme havuzunda ise son aşamaya gelindi.

Spor merkezinde futbol sahası, 3 bin seyirci kapasiteli tribün, çelik sistemle örtülü, 3 adet açık basketbol sahası, uluslararası standartlarda tenis kortu, 500 kişi kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu, 450 kişi kapasiteli kapalı voleybol ve basketbol sahası, hentbol, judo, tekvando,jimnastik ve giriş gibi branşlara uygun alanlar bulunacak. Tesislerde aynı zamanda antrenman ve kondisyon odaları, giyinme ve soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları ve kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası ve acil müdahale odasının dışında dışarı da 150 araç kapasiteli otopark bulunacak.

"Bu merkez Karabağlar ve İzmir için büyük bir kazanım olacak"

Çalışmaları yerinde inceleyen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, merkezin İzmir ve Karabağlar'a büyük katkı sağlayacağını belirterek, "İlçemizin ve İzmir'in en önemli tesislerinden biri olacak Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Futbol sahası, açık ve kapalı basketbol sahaları, tenis kortları ve birçok branşın yer alacağı bu modern tesis ile gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve tüm sporseverler için yeni bir merkez oluşturuyoruz. Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bu projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Çok yakında bu merkezde bir araya geleceğiz ve sporu birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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