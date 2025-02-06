Uzungöl Karla Kaplandı, Doğaseverlerin İlgi Odağı Oldu

Güncel

TRABZON'da turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Uzungöl'de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Gölün yüzeyi de yer yer buz tuttu. Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

'DOĞA HARİKASI BİR YER'

Yunus Emre Türkmen, Uzungöl'ü ziyaret etmek için geldiğini belirterek, "Çok fazla kar var, buraya çıkarken çok yorulduk. Çok güzel, doğa harikası bir yer. Arkadaşlarımla beraber göl etrafında yürüyüş yapıyoruz. Ördeklerin sesi ve karda yürümekte güzel, hoşumuza gidiyor. Burada normalde bu kadar kar olmuyordu. Dördüncü gelişim, çok güzel" dedi.

'İNANILMAZ KEYİFLİ'

İşletme sahibi Mehmet İnan, kar yağışını Uzungöl'e çok yakıştırdığını söyleyerek, "Uzungöl'de yaklaşık 3 gündür beri kar yağıyor. Her yıl kar yağar ama her zaman bambaşka bir tadı var. Seyretmesi inanılmaz keyifli. Bu beyaz örtünün Uzungöl'e çok yakıştığını düşünüyorum. Uzungöl'de kar yağışını çok seviyoruz. Gelen giden turistler oluyor. Kar yağışıyla beraber daha fazla misafir gelmeye başladı. Bu güzelliği başka bir yerde görme şansları yok. Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Böyle giderse 7-8 santimetreyi bulur. Bu kar yağışı rezervasyonları da etkiliyor" diye konuştu.

'KIŞIN BİR BAŞKA GÜZEL'

Vahap Çetin, herkesin Uzungöl'ü görmesi gerektiğini ifade ederek, "Yeni kar yağdı. Muhteşem görüntü herkesi kucaklıyor. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz. Yazın çok talep gören bir yer. Kışın da bir başka bir güzel" dedi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/ÇAYKARA (Trabzon),