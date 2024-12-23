Uzunköprü'de Kayıp Babası İçin Polis İhbarı - Son Dakika
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Uzunköprü'de Kayıp Babası İçin Polis İhbarı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde M.G, kayıp babası için polise başvurarak yardım istedi.

23.12.2024 11:47
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi kayıp babasının bulunması için polise başvurdu.

M.G, polis merkezine giderek babası M.G'nin sabah evden çıktığını, bir daha eve dönmediğini belirterek, polisten babasının bulunmasını istedi.

Polis, kayıp babanın bulunması için soruşturma başlattı.

Kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu

Uzunköprü ilçesinde bir kadın kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan T.D, eşi G.D'nin kendisini darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karbonmonoksit zehirlenmesi

Uzunköprü ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinde oturan İ.G, baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen İ.G, Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

2 düzensiz göçmen yakalandı

Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Lalapaşa ilçesinde yapılan denetimde Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi???????.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uzunköprü'de Kayıp Babası İçin Polis İhbarı - Son Dakika

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