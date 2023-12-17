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Uzunköprü'de yerli otomobil Togg öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
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Uzunköprü'de yerli otomobil Togg öğrencilere tanıtıldı

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili Togg öğrencilere tanıtıldı. Etkinlikte UTSO Genel Sekreteri Hasan Küçükkaptan, araç hakkında öğrencilere bilgi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Koray Kurtar, UTSO'ya destekleri için teşekkür etti. Yerli otomobil Togg'un öğrencilerle buluştuğunu belirten Kurtar, 'Teknolojiye, bilime önem veren nesle ulaştık. Teknolojide var olduğumuzu öğrencilerimize göstermek istedik.' ifadelerini kullandı.

Uzunköprü\'de yerli otomobil Togg öğrencilere tanıtıldı
17.12.2023 - 15:27,
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Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili Togg öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlikte UTSO Genel Sekreteri Hasan Küçükkaptan, araç hakkında öğrencilere bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Koray Kurtar, UTSO'ya destekleri için teşekkür etti.

Yerli otomobil Togg'un öğrencilerle buluştuğunu belirten Kurtar, "Teknolojiye, bilime önem veren nesle ulaştık. Teknolojide var olduğumuzu öğrencilerimize göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Uzunköprü'de "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde öğrenciler ve akademisyenler afet öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler hakkında bilgilendirildi.

Erasmus + Okul Eğitimi Akreditasyon toplantısı yapıldı

Uzunköprü'de, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, proje faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya okul yöneticileri ve koordinatör öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA
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