Vahap Seçer'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçimleri için Ankara'ya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Amaç şu anda Cumhurbaşkanlığı yarışında en iddialı adayları susturmak, genel seçimlerde en iddialı partiyi zayıflatmak, karıştırmak, onu yormak. İnanın bir siyasetçi olarak bekliyordum ama insanların bu kadar tepkisel olacağı aklıma gelmedi. Gerçekten ülkemle gurur duyuyorum, milletimle gurur duyuyorum. Demokrasi hassasiyetinin bu ülkede bu kadar gelişmiş olması 19 Mart'ı aslında bir anlamda Türkiye açısından çok önemli bir gün haline getirdi. Bunları aşacağız" dedi.

TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, TBB'de bugün Başkan Vekili seçimi yapılıyor. Oy kullanmak için Ankara'ya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan sürece ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"Kamuoyunu uzun süre hazırlayıp bu operasyonlar yapıldı. 2024 seçimlerinden sonra CHP'li belediyelere ve belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ve nihayetinde 19 Mart'ta girişilen bir darbe söz konusu. Burada tabii ki demokrasi adına, adil yargılama ve hukuk devleti adına yapacağımız çok eleştiri var. Bundan sonra bu sorunları nasıl aşarız ona bakmak gerekiyor. Bir an önce hak yerini bulsun, adil bir yargılama olsun istiyoruz. Bu derece boş iddialarla başkanlarımız yıllarca içeride kalmasın ama bu bir temenni, asıl mesele Türkiye'de demokrasinin askıya alınma çabaları. RTÜK tarafından daha yeni televizyon kanallarına getirilen kapatma cezaları, yayın kesme cezaları, para cezaları. Demokrasiyi oluşturan bütün bileşenleri, bütün aktörleri susturma operasyonları bunlar. Amaç şu anda Cumhurbaşkanlığı yarışında en iddialı adayları susturmak, genel seçimlerde en iddialı partiyi zayıflatmak, karıştırmak, onu yormak.

"Hem cumhurbaşkanını seçtirmek hem partimizin iktidar yapmak için çalışacağız"

Bütün bu operasyonlar siyaseten bu hedeflere odaklanmıştı. Diğer taraftan vatandaşın haber alma özgürlüğünü kısıtlamak için kimin üzerine gideceksiniz; basının üzerine gideceksiniz. Basın son gelişmelerde sokakta olan biteni anlatması iktidarın işine gelmediği için basın susturuldu. Neden? Çünkü sokaktaki insanlar herhangi bir derneğin bir siyasi partinin yönlendirilmesiyle sokaklara çıkmadı. İnanın bir siyasetçi olarak bekliyordum ama insanların bu kadar tepkisel olacağı aklıma gelmedi. Gerçekten ülkemle gurur duyuyorum. Milletimle gurur duyuyorum. Demokrasi hassasiyetinin bu ülkede bu kadar gelişmiş olması 19 Mart'ı aslında bir anlamda Türkiye açısından çok önemli bir gün haline getirdik. Bunları aşacağız. Siyaset bunları aşacaktır. Tabii ki birilerinden yardım bekleyerek değil milletimizin gücüne inanarak, milletimizi buna ikna ederek, ilk yapılacak genel seçimlerde hem cumhurbaşkanını seçtirmek hem partimizin iktidar yapmak için çalışacağız.

Bu iktidarın yolu da her zaman söylüyorum bunu belediyelerden geçiyor. Onun için belediye başkanlarına yönelik bu kadar akıl almaz saldırılar var. Gerçekten 'bu da mı olacaktı' dedirten hukuksuzluklar var çünkü belediyeler son derece büyük bir güç. Bugün burada Türkiye Belediyeler Birliği'nin Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan boşalan görevi 2026 yılına kadar sürdürecek olan Başkan Vekilini seçeceğiz. Adayımız Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar. Umut ediyorum bu salondan Zeydan Başkanımızı seçtirerek çıkacağız."