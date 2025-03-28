Vahap Seçer'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vahap Seçer'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirerek, amaçların en iddialı adayları susturmak ve CHP'li belediyeleri zayıflatmak olduğunu belirtti. Demokrasi hassasiyetinin önemini vurguladı ve seçimlerin ardından adil bir yargılama talep etti.

28.03.2025 16:15  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçimleri için Ankara'ya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Amaç şu anda Cumhurbaşkanlığı yarışında en iddialı adayları susturmak, genel seçimlerde en iddialı partiyi zayıflatmak, karıştırmak, onu yormak. İnanın bir siyasetçi olarak bekliyordum ama insanların bu kadar tepkisel olacağı aklıma gelmedi. Gerçekten ülkemle gurur duyuyorum, milletimle gurur duyuyorum. Demokrasi hassasiyetinin bu ülkede bu kadar gelişmiş olması 19 Mart'ı aslında bir anlamda Türkiye açısından çok önemli bir gün haline getirdi. Bunları aşacağız" dedi.

TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, TBB'de bugün Başkan Vekili seçimi yapılıyor. Oy kullanmak için Ankara'ya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan sürece ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"Kamuoyunu uzun süre hazırlayıp bu operasyonlar yapıldı. 2024 seçimlerinden sonra CHP'li belediyelere ve belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ve nihayetinde 19 Mart'ta girişilen bir darbe söz konusu. Burada tabii ki demokrasi adına, adil yargılama ve hukuk devleti adına yapacağımız çok eleştiri var. Bundan sonra bu sorunları nasıl aşarız ona bakmak gerekiyor. Bir an önce hak yerini bulsun, adil bir yargılama olsun istiyoruz. Bu derece boş iddialarla başkanlarımız yıllarca içeride kalmasın ama bu bir temenni, asıl mesele Türkiye'de demokrasinin askıya alınma çabaları. RTÜK tarafından daha yeni televizyon kanallarına getirilen kapatma cezaları, yayın kesme cezaları, para cezaları. Demokrasiyi oluşturan bütün bileşenleri, bütün aktörleri susturma operasyonları bunlar. Amaç şu anda Cumhurbaşkanlığı yarışında en iddialı adayları susturmak, genel seçimlerde en iddialı partiyi zayıflatmak, karıştırmak, onu yormak.

"Hem cumhurbaşkanını seçtirmek hem partimizin iktidar yapmak için çalışacağız"

Bütün bu operasyonlar siyaseten bu hedeflere odaklanmıştı. Diğer taraftan vatandaşın haber alma özgürlüğünü kısıtlamak için kimin üzerine gideceksiniz; basının üzerine gideceksiniz. Basın son gelişmelerde sokakta olan biteni anlatması iktidarın işine gelmediği için basın susturuldu. Neden? Çünkü sokaktaki insanlar herhangi bir derneğin bir siyasi partinin yönlendirilmesiyle sokaklara çıkmadı. İnanın bir siyasetçi olarak bekliyordum ama insanların bu kadar tepkisel olacağı aklıma gelmedi. Gerçekten ülkemle gurur duyuyorum. Milletimle gurur duyuyorum. Demokrasi hassasiyetinin bu ülkede bu kadar gelişmiş olması 19 Mart'ı aslında bir anlamda Türkiye açısından çok önemli bir gün haline getirdik. Bunları aşacağız. Siyaset bunları aşacaktır. Tabii ki birilerinden yardım bekleyerek değil milletimizin gücüne inanarak, milletimizi buna ikna ederek, ilk yapılacak genel seçimlerde hem cumhurbaşkanını seçtirmek hem partimizin iktidar yapmak için çalışacağız.

Bu iktidarın yolu da her zaman söylüyorum bunu belediyelerden geçiyor. Onun için belediye başkanlarına yönelik bu kadar akıl almaz saldırılar var. Gerçekten 'bu da mı olacaktı' dedirten hukuksuzluklar var çünkü belediyeler son derece büyük bir güç. Bugün burada Türkiye Belediyeler Birliği'nin Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan boşalan görevi 2026 yılına kadar sürdürecek olan Başkan Vekilini seçeceğiz. Adayımız Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar. Umut ediyorum bu salondan Zeydan Başkanımızı seçtirerek çıkacağız."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Vahap Seçer, Demokrasi, İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vahap Seçer'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
00:56 İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
00:26 Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
23:55 ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
23:42 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
23:31 Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 17:06:32. #7.12#
SON DAKİKA: Vahap Seçer'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement