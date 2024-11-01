Vahap Seçer: Kayyum Atama Hukuk Devletine Aykırı

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin, "Teröre ve şiddete karşıyız ama siyasi iktidar varlığını devam ettirebilmek için siyasi rakiplerine terör sopasını göstererek yargıyı ya da devletin kurumlarını bir manivela olarak kullandığında hukuk devletinden bahsedemezsiniz" diye konuştu.

Başkan Seçer, 3. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında KAFA Radyo'da yayınlanan "Güçlü Mete ile Kripto Odası" programının canlı yayın konuğu oldu. Mersin'in kültürel yapısından Türkiye gündemine kadar çeşitli başlıkların konuşulduğu canlı yayın, Tarsus Kültür Park'ta gerçekleştirildi.

Tüm yurttaşları Tarsus'un güzelliklerini görmek için festivale davet Seçer, "Tarihin izinde, efsaneler içinde, sokakları tarih kokan Tarsus'ta dolu dolu üç gün olacak" dedi. Seçer, bugün saat 17.15'te düzenleyecekleri kortej ile de festivale muhteşem bir açılış yapacaklarını söyledi.

Mersin özelinde yaptığı açıklamaların yanı sıra Türkiye gündemiyle ilgili de konuşan Başkan Seçer, yargı sistemi ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili eleştirilerde bulundu. İçerisinde insanlık olan herkesin teröre karşı duracağını belirten Seçer, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte siyaset her şeyin üzerine geçti"

"Teröre ve şiddete karşıyız. Ama siyasi iktidar; varlığını devam ettirebilmek için siyasi rakiplerine terör sopasını göstererek yargıyı ya da devletin kurumlarını bir manivela olarak kullandığında hukuk devletinden bahsedemezsiniz. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de kamu kaynaklarının israf edilmesidir. Bilinçsiz yatırımlar kenti olumsuz etkiliyor. Bir proje yapılmadan önce toplumsal geri dönüşü düşünülmek zorundadır. Ben mahkemelerin her verdiği karar yanlıştır demiyorum ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte siyaset her şeyin üzerine geçti ve Türkiye'de denge denetimini ortadan kaldırdı. Parlamenter sistem ortadan kalkınca, 'Tek adam rejimi' ile bir saraydan veya bir kişi tarafından yönetilen bir rejim ortaya çıktı. Bu rejimde verilen kararların yasalara veya Anayasa uygun olup olmadığının yargı tarafından denetlenmesi gerekiyor. Bu kararları veren Cumhurbaşkanı yüksek yargıyı belirliyor. Önceden böyle değildi."

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin bir değerlendirme yapan Seçer, şunları kaydetti:

"Seçimlere giderken suç olmayan bazı eylem ve işlemler bir gün suç olarak ortaya konuyor"

"Güvendiğiniz bir yargı sistemi yoksa ülkenizde artık hukuk devleti diyebileceğiniz anlayış ortadan kalktığına inanıyorsanız, böyle bir güven bunalımı yaşıyorsanız artık bu konuda her şey konuşulabilir. Seçimlere giderken suç olmayan bazı eylem ve işlemler bir gün suç olarak ortaya konuyor. Ardından tutuklama kararı çıkarılıyor. Kayyum atamak neyin nesidir? Meclis herhangi bir nedenden görevinden ayrılan bir belediye başkan yerine Meclis'ten birini seçer, bu böyledir. Sayın Erdoğan'ın da başına geldi. Kayyum atanmadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hatta o dönemin Anavatan Partisi'nin desteğiyle yine Refah Partisi grubundan bir siyasetçi belediye başkanı oldu. Yaşanmışlık var, kendilerinin yaşadıkları var ama aynı olayı yaşayan başkası olunca muamelede farklı oluyor. Biz teröre karşıyız. Ama siyasi iktidar varlığını devam ettirebilmek için kendisine rakip ve engel olarak gördüğü siyasi rakiplerine terör sopasını göstererek, yargıyı ya da devletin kurumlarını bir manivela olarak kullanarak onları derdest etme yoluna gittiği zaman orada hukuk devletinden bahsedemezsiniz. Terörle mücadele şarttır, ülkemizde terör hepimizin reddettiği bir konudur. Bu terör bitecekse hep beraber bitirelim. Siyaset üstü görelim ama siyasi iktidarın da bunu ortaya koyarak bazı operasyonlar yapmasına karşı da bizden kimse susmamızı bekleyemez."

Başkan Seçer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamasının sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Esenyurt Belediye Başkanı'na yapılan operasyonu da bu senaryonun bir parçası"

"Bu akşam düşünülmüş, sabah gelmiş parti grup toplantısında söylenmiş bir durum değil. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi var mı, yok mu tartışması da oldu. Orada ortaya çıktı. Bir senaryo yazılmış, şimdi bu oynanıyor ve uygulamaya konuyor. Esenyurt Belediye Başkanı'na yapılan operasyonu da bu senaryonun bir parçası olarak düşünüyorum. Bu yanlışlara devam edilmemesini diliyorum. Biz korkmadan, ürkmeden, çekinmeden, siyasi bir ikbal korkusu yaşamadan doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bizim varlık nedenimiz bu."