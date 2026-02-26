Vakıf Hizmetleri Ramazan\'da Paylaşımda

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Osman Güneren, vakıf geleneğinin asırlardır aynı ruh ve sorumluluk bilinciyle yaşatıldığını belirterek, "Vakıf ruhu, insana dokunan her hizmette kendini gösterir." dedi.

Güneren, Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde kurulan iftar çadırında düzenlenen programda, vakıf kültürünün medeniyetin en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak geçmişten devralınan hayır mirasını koruyup güçlendirerek geleceğe taşıdıklarını ifade eden Güneren, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde 25 bölge müdürlüğüyle hayır hizmetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

"Sofra kurulsun, iftar verilsin"

Vakıf geleneğinin yalnızca tarihi eserleri korumakla sınırlı olmadığını vurgulayan Güneren, şöyle konuştu:

"Ecdadımızın vakfiyelerine yazdığı 'sofra kurulsun, iftar verilsin' hayır şartları bugün de hayat buluyor. Yurt genelinde 150'den fazla noktada her gün 100 binden fazla vatandaşımıza iftar yemeği ulaştırıyoruz. On binlerce öğrencimize burs, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza muhtaç aylığı ve gıda desteği sağlıyoruz. Aşevlerimiz aracılığıyla sıcak yemek hizmeti sunuyoruz."

Güneren, vakıf hizmetlerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını belirterek, mazlum coğrafyalara da insani yardım ulaştırdıklarını aktardı.

Ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çeken Güneren, Balkan Yerleşkesi'nde kurulan iftar çadırında öğrencilerle ve vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç'ın da konuşma yaptığı programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.