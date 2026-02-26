Vakıf Hizmetleri Ramazan'da Paylaşımda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vakıf Hizmetleri Ramazan'da Paylaşımda

Vakıf Hizmetleri Ramazan\'da Paylaşımda
26.02.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VGM, iftar çadırında vakıf kültürünü ve hayır hizmetlerini vurguladı, paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Osman Güneren, vakıf geleneğinin asırlardır aynı ruh ve sorumluluk bilinciyle yaşatıldığını belirterek, "Vakıf ruhu, insana dokunan her hizmette kendini gösterir." dedi.

Güneren, Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde kurulan iftar çadırında düzenlenen programda, vakıf kültürünün medeniyetin en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak geçmişten devralınan hayır mirasını koruyup güçlendirerek geleceğe taşıdıklarını ifade eden Güneren, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde 25 bölge müdürlüğüyle hayır hizmetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

"Sofra kurulsun, iftar verilsin"

Vakıf geleneğinin yalnızca tarihi eserleri korumakla sınırlı olmadığını vurgulayan Güneren, şöyle konuştu:

"Ecdadımızın vakfiyelerine yazdığı 'sofra kurulsun, iftar verilsin' hayır şartları bugün de hayat buluyor. Yurt genelinde 150'den fazla noktada her gün 100 binden fazla vatandaşımıza iftar yemeği ulaştırıyoruz. On binlerce öğrencimize burs, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza muhtaç aylığı ve gıda desteği sağlıyoruz. Aşevlerimiz aracılığıyla sıcak yemek hizmeti sunuyoruz."

Güneren, vakıf hizmetlerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını belirterek, mazlum coğrafyalara da insani yardım ulaştırdıklarını aktardı.

Ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çeken Güneren, Balkan Yerleşkesi'nde kurulan iftar çadırında öğrencilerle ve vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç'ın da konuşma yaptığı programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Kültür, Güncel, İftar, Vakıf, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakıf Hizmetleri Ramazan'da Paylaşımda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Çelikkol Nişantaşı’nda gazetecilere sert çıktı İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Times Meydanı’nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor
Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz Hem de en işlek caddelerden birinde Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti
Mourinho’nun Benfica’sı Real Madrid’e karşı mucizeyi başaramadı Mourinho'nun Benfica'sı Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 21:37:02. #7.11#
SON DAKİKA: Vakıf Hizmetleri Ramazan'da Paylaşımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.